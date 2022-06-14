Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan ve 14. kez Avrupa'nın en büyüğü olan Real Madrid'den transfer dersi... 7 senedir orta sahasını istisnalar dışında Luka Modric(36)-Toni Kroos(32)-Casemiro(30) üçlüsüyle oluşturan Los Galacticos yıldızlarının yaşlanması sonrasında gelecek planlarını yaptı, önümüzdeki senelerin orta saha kurgusunu belirledi.

Süreleri artmaya başladı

Geçen sezon Fransız ekibi Rennes'ten Eduardo Camavinga'yı (19) 31 milyon Euro'ya alan Eflatun-Beyazlılar, bugün de Monaco'dan Aurelien Tchouameni'nin (22) 80 milyon Euro'ya kadroya katıldığını açıkladı. 2016'da Real altyapısına katılan Federico Valverde'nin (23) de sürelerinin artmasıyla önümüzdeki yıllarda İspanyol devinin orta sahasında Luka Modric-Toni Kroos-Casemiro üçlüsü gibi Camavinga-Tchouameni-Valverde'yi göreceğiz gibi...

Son bomba: Bellingham!

Üstelik Real Madrid olası bir probleme karşı şimdiden gelecek sezonun da transfer çalışmalarına başladı. İspanyol basının iddiasına göre; Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham'ı (23) renklerine bağlamak isteyen Eflatun-Beyazlılar gelecek sezon için şimdiden hazırlığa başladı.