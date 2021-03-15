Real Madrid'de 1,5 aylık sakatlığının ardından hafta sonunda Elche maçında 15 dakika forma giyen Hazard, yeniden sakatlandı.

30 yaşındaki Belçikalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta maçında forma giyemeyecek. 16 Mart Salı günü oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı Real Madrid, 1-0'lık sonuçla kazanıp avantajı eline geçirmişti.

Sadece 14 maçta oynayabildi

2019 yılında Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Hazard, bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 14 maçta forma giyerken 3 gole imza attı.







