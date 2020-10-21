Real Madrid - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 2-3

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarında çok büyük bir sürpriz yaşandı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i deplasmanda 3-2'lik skorla devirdi ve turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Shakhtar'ın ilk yarıyı 3-0 öne tamamladığı maçta Real Madrid 2. yarıda 2 gol bulsa da mucizeyi gerçekleştiremedi.

Maça fırtına gibi başlayan Shakhtar, 29'da Tete'nin golüyle 1-0 öne geçti. Şaşkınlığını üzerinden atamayan Real Madrid'de 33'te varan topu kendi ağlarıan gönderdi ve skor 4 dakikada 2-0'a geldi. 42'de Solomon ilk yarının skorunu belirleyen golü attı; 0-3.

Real Madrid de ikinci yarıya iyi başladı. 55'te Modric, Zidane'ın öğrencilerini umutlandıran golü attı. 59'da Vinicius Junior Real Madrid'i maça geri döndürdü ev skoru 3-2 yaptı. Bu dakikadan sonra çok iyi direnen Shakhtar 90+2'de golü yese de imdada VAR yetişti ve Benzema'nın ofsayt olması sebebiyle gol iptal edildi.