Real Madrid - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 2-3
Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu maçında Shakhtar Donetsk, Real Madrid deplasmanında adeta tarih yazdı ve 3-2'lik galibiyetle turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı. Ukrayna ekibinde Taison, Alan, Junior Moraes gibi önemli oyuncuların koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı ve takım İspanya'ya 20 kişilik kadroyla gitmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarında çok büyük bir sürpriz yaşandı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i deplasmanda 3-2'lik skorla devirdi ve turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Shakhtar'ın ilk yarıyı 3-0 öne tamamladığı maçta Real Madrid 2. yarıda 2 gol bulsa da mucizeyi gerçekleştiremedi.
Maça fırtına gibi başlayan Shakhtar, 29'da Tete'nin golüyle 1-0 öne geçti. Şaşkınlığını üzerinden atamayan Real Madrid'de 33'te varan topu kendi ağlarıan gönderdi ve skor 4 dakikada 2-0'a geldi. 42'de Solomon ilk yarının skorunu belirleyen golü attı; 0-3.
Real Madrid de ikinci yarıya iyi başladı. 55'te Modric, Zidane'ın öğrencilerini umutlandıran golü attı. 59'da Vinicius Junior Real Madrid'i maça geri döndürdü ev skoru 3-2 yaptı. Bu dakikadan sonra çok iyi direnen Shakhtar 90+2'de golü yese de imdada VAR yetişti ve Benzema'nın ofsayt olması sebebiyle gol iptal edildi.