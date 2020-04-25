Real Madrid, Raiola nedeniyle Haaland transferinden vazgeçti

Yaz aylarında bir golcü takviyesi yapması beklenen Real Madrid'de transfer listesinin ilk sırasında Dortmund forması giyen Erling Haaland yer alıyordu.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Real Madrid, Erling Haaland transferi için girişimde bulunmama kararı aldı. Oyuncunun temsilcisi Mino Raiola'nın yüksek menajerlik ücretleri nedeniyle Madrid ekibi, transferi gerçekleştirmeye sıcak bakmıyor.

Norveçli oyuncu için bir teklif hazırlığında olan Madrid ekibinin, şimdi Karim Benzema'ya destek olabilecek farklı hedeflere yöneleceği aktarılıyor.