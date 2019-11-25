Real Madrid - PSG maçı canlı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Real Madrid ile PSG, 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İlk maçta hezimete uğrayan Real Madrid, taraftarı önünde güçlü rakibinden rövanşı almak istiyor. Lider PSG ise evine galibiyetle dönmenin peşinde olacak. Galatasaray-Club Brugge maçı bittiği gibi başlayan Real Madrid - PSG mücadelesinin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediyor. Real Madrid - PSG maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında heyecan başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda dev bir maç oynanacak. Real Madrid ile PSG kozlarını paylaşacak. Fransa'da oynanan ilk maçta sahadan 3-0 mağlup ayrılan Real Madrid, taraftarı önünde 3 puana uzanıp rövanşı almanın peşinde olacak. Lider PSG ise Real Madrid karşısında 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu maçta Real Madrid'de Asensio, Vazquez, Rodriguez, PSG'de ise Kehrer, Herrera, Choupo-Moting ve Kurzawa sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.
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Real Madrid - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Artur Dias'ın düdük çalacağı karşılaşma dev maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Real Madrid - PSG ilk 11'ler:
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Hazard, Benzema
PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Di María, Mbappe, Icardi
4 haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:
1- PSG / 12 puan
2- Real Madrid / 7 puan
3- Club Brugge / 3 puan
4- GALATASARAY / 2 puan