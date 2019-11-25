Real Madrid - PSG maçı canlı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında heyecan başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda dev bir maç oynanacak. Real Madrid ile PSG kozlarını paylaşacak. Fransa'da oynanan ilk maçta sahadan 3-0 mağlup ayrılan Real Madrid, taraftarı önünde 3 puana uzanıp rövanşı almanın peşinde olacak. Lider PSG ise Real Madrid karşısında 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu maçta Real Madrid'de Asensio, Vazquez, Rodriguez, PSG'de ise Kehrer, Herrera, Choupo-Moting ve Kurzawa sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

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REAL MADRİD - PSG MAÇINDA SÜRPRİZ ORAN! HEMEN OYNA!

Real Madrid - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Artur Dias'ın düdük çalacağı karşılaşma dev maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Real Madrid - PSG ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Hazard, Benzema

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Di María, Mbappe, Icardi

4 haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- PSG / 12 puan

2- Real Madrid / 7 puan

3- Club Brugge / 3 puan

4- GALATASARAY / 2 puan