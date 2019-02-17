Real Madrid-Girona maç sonucu: 1-2

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, sahasında Girona'ya 2-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir yara aldı. Eflatun-Beyazlı ekipte Sergio Ramos, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla La Liga tarihinde 20 kırmızı kart barajına ulaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

17 Şubat 2019, Pazar 16:25 Son Güncelleme:
- A +
Real Madrid-Girona maç sonucu: 1-2

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanında 2-1 kazanarak tur yolunda büyük bir avantaj sağlayan Real Madrid, ligde ise ağır yaralı!

Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından zirve yarışına tutunmaya çalışan Eflatun-Beyazlı ekip sahasında, ligin alt sıralarında yer alan Girona'yı konuk etti.

Başkent ekibi Carlos Casemiro'nun golüyle öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

5 maçlık galibiyet serisi sona eren Real Madrid'de Sergio Ramos gördüğü kırmızı kartla, La Liga'da 20. kırmızı karta ulaşan ilk futbolcu oldu.

La Liga'da 10 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Girona'ya 3 puanı getiren golleri Stuani (p) ve Portu kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid 45 puanla haftayı 3. sırada tamamlarken, Girona 27 puanla 15. sırada yer aldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.