Real Madrid-Girona maç sonucu: 1-2
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, sahasında Girona'ya 2-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir yara aldı. Eflatun-Beyazlı ekipte Sergio Ramos, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla La Liga tarihinde 20 kırmızı kart barajına ulaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanında 2-1 kazanarak tur yolunda büyük bir avantaj sağlayan Real Madrid, ligde ise ağır yaralı!
Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından zirve yarışına tutunmaya çalışan Eflatun-Beyazlı ekip sahasında, ligin alt sıralarında yer alan Girona'yı konuk etti.
Başkent ekibi Carlos Casemiro'nun golüyle öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.
5 maçlık galibiyet serisi sona eren Real Madrid'de Sergio Ramos gördüğü kırmızı kartla, La Liga'da 20. kırmızı karta ulaşan ilk futbolcu oldu.
La Liga'da 10 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Girona'ya 3 puanı getiren golleri Stuani (p) ve Portu kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid 45 puanla haftayı 3. sırada tamamlarken, Girona 27 puanla 15. sırada yer aldı.