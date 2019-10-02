Turkish Airlines EuroLeague 2019-2020 sezonu ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. 2018-2019 sezonu Final Four'da rakibine mağlup olan Fenerbahçe Beko rakibini deplasmanda yenerek bu maçın rövanşını almak istiyor. İspanya Ligi’nde de ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Real Madrid ise taraftarının desteği ile galip ayrılmak istiyor.

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Ekim Perşembe günü (yarın) TSİ 22.00’de oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe Beko'da son durum...

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına 29 Eylül Pazar günü Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Sigortam.net İTÜ ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 57-90 ile geçerek iyi bir başlangıç yaptı. Takımımızda Nando De Colo 21 sayı ve 6 asist; Gigi Datome 14, Melih Mahmutoğlu ise 13 sayı buldu.

Sarı-lacivertliler, 26 Eylül Perşembe günü ise Anadolu Efes ile Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde karşılaştı. Fenerbahçe Beko, maçtan 74-79 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Derrick Williams 16 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Nikola Kalinic 13 sayı, 6 ribaund ve 2 asist üretti.

Fenerbahçe Beko’da tedavi ve bireysel idman süreci devam eden Jan Vesely ile Joffrey Lauvergne’nin yanı sıra, Egehan Arna, Ekrem Sancaklı ve Efe Ergi Tırpancı, Madrid kafilemizde yer almıyor.

Real Madrid’de son durum

Kupalarla dolu tarihinin en istikrarlı dönemlerinden birini yaşayan Real Madrid, Pablo Laso yönetiminde dokuzuncu EuroLeague sezonuna başlıyor. Başarılı İspanyol çalıştırıcı, Real Madrid’de yetenekli oyuncu havuzunu yüksek tempo basketbol ile buluşturarak, Avrupa basketbolunun en spesifik takımlarından birini yarattı. Geride kalan sekiz sezonda Real Madrid, Pablo Laso yönetiminde (2015-16 sezonu hariç) %67 galibiyet yüzdesinin altına düşmezken, son yedi Final Four organizasyonunun altısında yer alarak iki şampiyonluk kazandı.

Real, 2018-19 sezonunda oynadığı ilk sekiz EuroLeague karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi ve başarılı pivot Walter Tavares, Ekim ayı MVP’si seçildi. Normal sezonu 22 galibiyet ile lider bitiren Real Madrid, evinde yalnızca CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas’a kaybetti.

Playoff turunda, bir önceki sezonda olduğu gibi yine Panathinaikos ile eşleşen Laso’nun öğrencileri, özellikle ilk maçta çok zorlanmasına rağmen seriyi 3-0 ile geçmeyi bildi. Facundo Campazzo, Nisan ayı MVP’si seçilirken, Real Madrid bir kez daha Final Four’un yolunu tuttu. Vitoria’daki organizasyonda yarı finalde CSKA’ya kaybeden Madrid, üçüncülük maçında ise Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid, 2018-19 sezonunun İspanya ayağında ise Kral Kupası finalini Barcelona’ya kaybetti. Eflatun-beyazlılar, Katalan ekibini ligde geçerek 35. İspanya şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Takımını önemli ölçüde koruyan Real Madrid’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Gelenler: Nicolas Laprovittola (Badalona), Jordan Mickey (Khimki)

Gidenler: Klemen Prepelic (Badalona-kiralık), Ognjen Kuzmic (Kızılyıldız)

Guardlar: Facundo Campazzo, Sergio Llull, Nicolas Laprovittola, Fabien Causeur, Jaycee Carroll, Rudy Fernandez

Forvetler: Jeffery Taylor, Mario Nakic, Gabriel Deck, Anthony Randloph, Trey Thompkins, Felipe Reyes

Pivotlar: Walter Tavares, Jordan Mickey, Usman Garuba

Koç: Pablo Laso

Fenerbahçe Beko - Real Madrid arasındaki geçmiş maçlar!

2018-19 – Final Four – Real Madrid 94-75 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon – Real Madrid 101-86 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 65-63 Real Madrid

2017-18 – Final Four – Real Madrid 85-80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal Sezon – Real Madrid 83-86 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal Sezon – Fenerbahçe Doğuş 77-79 Real Madrid

2016-17 – Final Four – Fenerbahçe 84-75 Real Madrid

2016-17 – Normal Sezon – Real Madrid 61-56 Fenerbahçe

2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 78-77 Real Madrid

2015-16 – Playoff – Real Madrid 63-75 Fenerbahçe

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 100-78 Real Madrid

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 75-69 Real Madrid

2015-16 – Normal Sezon – Real Madrid 80-73 Fenerbahçe

2015-16 – Normal Sezon – Fenerbahçe 77-66 Real Madrid

2014-15 – Final Four – Real Madrid 96-87 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal Sezon – Real Madrid 77-61 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal Sezon – Fenerbahçe Ülker 75-83 Real Madrid

2007-08 – Normal Sezon – Real Madrid 87-77 Fenerbahçe Ülker

2007-08 – Normal Sezon – Fenerbahçe Ülker 72-80 Real Madrid

Fenerbahçe Beko Avrupa'da 510. maçına çıkıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'le yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 510. maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 509 karşılaşmada 295 galibiyet elde etti, 214 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı. Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertliler, iki müsabakayı da kaybetti.

THY Avrupa Ligi'nde 307 maç

Fenerbahçe Beko, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediği THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 307 maç yaptı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 184 galibiyet alırken, 123 kez de salondan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan ve kulüpler bazındaki en büyük organizasyon olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti. Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.

184 galibiyetin 135'i Obradovic'le

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki 184 galibiyetinin 135'ini başantrenör Zeljko Obradovic'le elde etti. Obradovic'in 2013 yılında takımın başına gelmesiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin iddialı takımlarından biri oldu. Sırp başantrenörle 7. sezonuna başlayan Fenerbahçe, önceki 6 sezonun 5'inde Dörtlü Final oynama başarısı göstermiş ve 2016-2017'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Fenerbahçe, Obradovic yönetiminde çıktığı 189 THY Avrupa Ligi maçında 135 galibiyet elde ederken 54 kez de rakiplerine yenildi.

Avrupa kupalarında ilk Dörtlü Final 2005'te

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in değişmezi oldu

Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda yer aldığı Dörtlü Final organizasyonun değişmez takımlarından biri olmayı başardı. Bu organizasyonda sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.