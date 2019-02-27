Real Madrid - Barcelona maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar (Real - Barça şifresiz)
İspanya Kral Kupası’nda El Clasico heyecanı yaşanıyor. İspanya’nın iki devinin karşı karşıya geleceği mücadelede Real Madrid ilk maçı 1-1 biten mücadelenin rövanşında Santiago Barnebau'da Barcelona’yı ağırlayacak. Dev maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Futbolseverler internet üzerinden 'Real Madrid - Barcelona maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar araması yapıyor. Peki Real Madrid - Barcelona maçını hangi kanallar şifresiz verecek? Real Madrid - Barcelona maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
İspanya Kral Kupası, dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen El Clasico'ya sahne olacak. Nou Camp'ta 1-1 biten maçın rövanşında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Barcelona'yı konuk edecek. Hafta sonunda ligde de karşı karşıya gelecek olan iki takım, önce Kral Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Bu sezon zirve yarışından uzak kalan Real Madrid, Kral Kupası'nda Barça'yı eleyerek yoluna devam etmek istiyor. Eflatun Beyazlılar, geçtiğimiz sezon kupada Leganes'e karşı alınan şok yenilginin arkasından elenmişti. Geçen sezon finalde Sevilla'yı 5-0 yenerek müzesine götüren Barcelona ise ezeli rakibini eleyerek bir kez daha kupanın en büyük favorisi konumuna gelmek istiyor.
Peki, Real Madrid - Barcelona maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Real Madrid - Barcelona maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar
Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.
Bu haberi de okudularReal Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Muhtemel 11'ler:
Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon, Kroos, Casemiro, Modric, Vazquez, Vinicius, Benzema
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Umtiti, Pique, Jordi Alba, Vidal, Rakitic, Busquets, Dembele, Messi, Suarez
Sakatlar ve cezalılar
Ev sahibi Real Madrid'de hafif sakatlıkları bulunan Marcos Llorente ve Isco'nun durumu maç saatinde belli olacak. Barcelona'da ise, Rafinha ve Cillessen sakatlığı nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler. Diz bağlarında zorlanma bulunan Arthur ve hastalığı bulunan Lenglet'in riske edilmesi beklenmiyor. İki takımda da cezalı bir oyuncu bulunmuyor.
İki takım arasında oynanan son 5 maç
Barcelona 1 - 1 Real Madrid / 06.02.2019
Barcelona 5 - 1 Real Madrid / 28.10.2018
Barcelona 2 - 2 Real Madrid / 06.05.2018
Real Madrid 0 - 3 Barcelona / 23.12.2017
Real Madrid 2 - 0 Barcelona / 16.08.2017