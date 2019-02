İspanya Kral Kupası, dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen El Clasico'ya sahne olacak. Nou Camp'ta 1-1 biten maçın rövanşında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Barcelona'yı konuk edecek. Hafta sonunda ligde de karşı karşıya gelecek olan iki takım, önce Kral Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Bu sezon zirve yarışından uzak kalan Real Madrid, Kral Kupası'nda Barça'yı eleyerek yoluna devam etmek istiyor. Eflatun Beyazlılar, geçtiğimiz sezon kupada Leganes'e karşı alınan şok yenilginin arkasından elenmişti. Geçen sezon finalde Sevilla'yı 5-0 yenerek müzesine götüren Barcelona ise ezeli rakibini eleyerek bir kez daha kupanın en büyük favorisi konumuna gelmek istiyor.

Peki, Real Madrid - Barcelona maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Real Madrid - Barcelona maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon, Kroos, Casemiro, Modric, Vazquez, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Umtiti, Pique, Jordi Alba, Vidal, Rakitic, Busquets, Dembele, Messi, Suarez

Sakatlar ve cezalılar

Ev sahibi Real Madrid'de hafif sakatlıkları bulunan Marcos Llorente ve Isco'nun durumu maç saatinde belli olacak. Barcelona'da ise, Rafinha ve Cillessen sakatlığı nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler. Diz bağlarında zorlanma bulunan Arthur ve hastalığı bulunan Lenglet'in riske edilmesi beklenmiyor. İki takımda da cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

İki takım arasında oynanan son 5 maç

Barcelona 1 - 1 Real Madrid / 06.02.2019

Barcelona 5 - 1 Real Madrid / 28.10.2018

Barcelona 2 - 2 Real Madrid / 06.05.2018

Real Madrid 0 - 3 Barcelona / 23.12.2017

Real Madrid 2 - 0 Barcelona / 16.08.2017