RB Leipzig, Chelsea'den Ethan Ampadu'yu kiraladı

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Premier Lig devi Chelsea'nin 18 yaşındaki stoperi Ethan Ampadu'yu bir yıllığına kiraladığını duyurdu. Genç savunmacının 26 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

22 Temmuz 2019, Pazartesi 17:02
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RB Leipzig, Chelsea'den Ethan Ampadu'yu kiraladı

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Premier Lig devi Chelsea'nin 18 yaşındaki stoperi Ethan Ampadu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 26 numaralı formayı giyecek olan Galli futbolcunun bir yıllığına kiralandığı ifade edildi. 

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 12 maçta forma şansı bulabilen genç savunmacı, transferinden ötürü çok mutlu olduğunu söylerken "Takımı kısa sürede tanımak ve arkadaşlarımla kaynaşmak istiyorum. Kulübü birkaç yıldır takip ediyorum ve buraya kendini geliştirmek için gelen fantastik yeteneklerden haberdarım. Dolayısıyla burası, kariyerim için harika bir adım." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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