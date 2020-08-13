Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde günün maçında Alman ekibi RB Leipzig ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde Leipzig’te Konate ile Hee-Chan takımını yalnız bırakacak, Halstenberg ve Poulsen’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Başkent ekibinde ise Angel Correa ile Vrsaljko yok. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran taraf adını yarı finale yazdırmayı başaracak.

RB Leipzig - Atletico Madrid maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leipzig Atletico Madrid maçı Şampiyonlar Ligi’nde ikinci yarı final biletini alan takımı belirleyecek. Jose Alvalade Stadı’nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayaca ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

RB Leipzig - Atletico Madrid ilk 11'ler:

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Kampl, Laimer, Nkunku, Olmo, Sabitzer, Poulsen.

Atletico Madrid: Jan Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan Lodi, Llorente, Herrera, Saul, Koke, Carrasco, Diego Costa