RB Leipzig - Atletico Madrid (CANLI)

Şampiyonlar Ligi 8'li Final ikinci maçında Alman temsilcisi RB Leipzig ile La Liga ekibi Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden Portekiz'deki maçı kazanan ekip yarı finalde PSG ile eşleşecek

RB Leipzig takımında Chelsea'ye transfer olan yıldız isim Timo Werner yer almıyor. Atletico Madrid takımında ise sakatlığı geçen ve lig maçlarında da görev yapan Diego Costa ilk 11'de yer alıyor





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İlk 11'ler belli oldu!

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Kampl, Laimer, Nkunku, Olmo, Sabitzer, Poulsen

Atletico Madrid: Jan Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan Lodi, Llorente, Herrera, Saul, Koke, Carrasco, Diego Costa



