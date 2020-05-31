Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski gözdelerinde Razvan Marin'e yöneldi. Galatasaray, Ajax forması giyen Razvan Marin'in transferinde bu kez sona yaklaştı. Hollanda'da aradığı şansları bulamayan Marin'in yeni adresinin Türkiye olabileceği iddia edildi.

Razvan Marin, 23 Mayıs 1996'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te dünyaya geldi.

Rumen oyuncu Pro Luceafarul Bükreş'in altyapısında başladığı futbol kariyerine Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinde devam etti.

2013'te ise Hagi'nin Viitorul Constanta'sında forma giymeye başladı.

Rumen ekibiyle sergilediği başarılı performans dikkat çeken Marin, 20 Ocak 2017'de 4.8 milyon Euro karşılığında Belçika ekibi Standard Liege'e transfer oldu.

Birçok yıldızın parlama noktası olan Belçika'da performansıyla fark yaratan Marin, 2019-2020 sezonu öncesi Ajax kadrosuna katılırken Hollanda ekibi oyuncu için 12.5 milyon Euro bonservis ödedi.

Romanya'nın tüm yaş gruplarında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, A milli takım düzeyinde de 21 maça çıkarken 1 gol kaydetti.



