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Rayane Aabid, Hatayspor'a geri döndü

Hatayspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. Bordo Beyazlılar, 2019-2021 arası kadrosunda bulundurduğu 30 yaşındaki orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

27 Haziran 2022, Pazartesi 23:09 Son Güncelleme:
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Rayane Aabid, Hatayspor'a geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, eski oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. 2019-2021 yılları arasında Hatay forması giyen ve 1. Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha, Bordo Beyazlı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun başında Malatyaspor'a, devre arasında ise Kasımpaşa'ya giden Aabid, sezonun tamamlanmasıyla bonservisini eline almıştı.

Malatya'da 24 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli orta saha, 12 maç şans bulduğu Paşa'da ise skor katkısı veremedi.

Aabid, Hatayspor formasıyla ise 72 maçta 4 gol atıp, 7 asist yapmayı başarmıştı.

Yakup Çınar / Fanatik Özel


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