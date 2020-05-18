Raul Jimenez yarışına Juventus da katıldı

Wolverhampton'ın yıldızı Raul Jimenez, sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın devlerini peşine takmış durumda. The Times'ın iddiasına göre son olarak İtalyan ekibi Juventus'un da devreye girdiği belirtiliyor.

Jimenez'in ismi, Manchester United için Harry Kane'e göre maddi anlamda çok daha iyi bir seçenek olarak geçmekte.

Juventus ve Manchester United'ın yanı sıra ise İspanyol devi Real Madrid'in de oyuncuyu kadrosuna katmak istediği bilinmekte.