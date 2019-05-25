Erzurumspor’da kadro dışı bırakılan Rashad Muhammed’in, birçok Süper Lig ekibinin transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Kadro dışı kalmasının ardından takımdan ayrılmak isteyen Fransız hücum oyuncusunun da bu isteğini yönetime ilettiği kaydedildi. Mavi-Beyazlılar’ın hâlâ düşme tehlikesi yaşamasından rahatsız olan ve kariyerini alt ligde sürdürmek istemeyen 25 yaşındaki futbolcunun, gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtildi.

Devre arasında Erzurum’a gelen 25 yaşındaki oyuncu, 9 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.