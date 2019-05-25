Rashad Muhammed'in talibi çok

Erzurumspor’da kadro dışı bırakılan Rashad Muhammed’in, birçok Süper Lig ekibinin transfer listesinde olduğu öğrenildi.

25 Mayıs 2019, Cumartesi 06:01
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Rashad Muhammed'in talibi çok

Erzurumspor’da kadro dışı bırakılan Rashad Muhammed’in, birçok Süper Lig ekibinin transfer listesinde olduğu öğrenildi. 

Kadro dışı kalmasının ardından takımdan ayrılmak isteyen Fransız hücum oyuncusunun da bu isteğini yönetime ilettiği kaydedildi. Mavi-Beyazlılar’ın hâlâ düşme tehlikesi yaşamasından rahatsız olan ve kariyerini alt ligde sürdürmek istemeyen 25 yaşındaki futbolcunun, gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtildi.

Devre arasında Erzurum’a gelen 25 yaşındaki oyuncu, 9 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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