Raptors son şampiyonu uzatmalarda yendi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan maçta Toronto Raptors, uzatmalara giden maçta Golden State Warriors’ı 131-128 yendi.
NBA’e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, sahasında ağırladığı son şampiyonu 131-128 mağlup ederken, üst üste yedinci galibiyetini elde etti.
Raptors’ta Kawhi Leonard 37 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Pascal Siakam 26, Serge Ibaka 20 sayı üretti.
Warriors’ta ise 51 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant’ın performansı mağlubiyete engel olamadı. Klay Thompson 23, Jonas Jerebko 20 sayıyla maçı tamamladı.
AA