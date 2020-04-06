Rangers'ın yıldızı Morelos, Premier Lig yolcusu

Rangers'ın yıldız oyuncusu Alfredo Morelos için birçok Premier Lig ekibi devreye girmişken İskoç ekibinin yaz aylarında bu transfere izin verebileceği belirtiliyor.

06 Nisan 2020, Pazartesi 10:14 Son Güncelleme:
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Rangers'ın yıldızı Morelos, Premier Lig yolcusu

Steven Gerrard yönetimindeki Rangers'ın yıldız oyuncusu Alfredo Morelos, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 

Bu sezon Rangers formasıyla 28 gole imza atan Morelos için özellikle Premier Lig ekipleri, devreye girmiş durumdalar. 

Leicester, Newcastle, Crystal Palace ve Aston Villa'nın peşinde olduğu Morelos'un 13 milyon Pound karşılığında Premier Lig'e transfer olabileceği belirtiliyor. 

Kolombiyalı forvet için Premier Lig ekipleri dışında Atletico Madrid, Valencia, Sevilla ve Inter'in de devrede olduğu biliniyor. 


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