Steven Gerrard yönetimindeki Rangers'ın yıldız oyuncusu Alfredo Morelos, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Rangers formasıyla 28 gole imza atan Morelos için özellikle Premier Lig ekipleri, devreye girmiş durumdalar.

Leicester, Newcastle, Crystal Palace ve Aston Villa'nın peşinde olduğu Morelos'un 13 milyon Pound karşılığında Premier Lig'e transfer olabileceği belirtiliyor.

Kolombiyalı forvet için Premier Lig ekipleri dışında Atletico Madrid, Valencia, Sevilla ve Inter'in de devrede olduğu biliniyor.



