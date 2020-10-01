Galatasaray Rangers ile deplasmanda sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak. Temsilcimiz İskoç ekibini yenerse Avrupa'da yoluna devam edecek. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu maçında Galatasaray'da yüksek ateş şikayeti olan Arda Turan ve sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi forma giyemeyecek. Fatih Terim ve öğrencileri İskoçya deplasmanında Rangers'ı yenerek gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma Teve2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray-Rangers maçıyla ilgili tüm detaylar ve bilgiler haberimizde...

Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İskoçya'da Ibrox Stadyumu'nda oynanancak ve saat 21:45'te teve2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Rangers - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barasic, Kamara, Davis, Hagi, Arfield, Kent, Morelos

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Etebo, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao









Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-Kırmızılı ekipte kaleci Muslera'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Emre Akbaba ve Saracchi, İskoçya'ya götürülmedi. Aslan'da eksik sayısı Arda Turan'la beraber 4'e yükseldi.

Taylan ve Etebo birlikte!

Terim'in bu kez kadroda rotasyona gitmeyeceği ve as oyuncularını sahaya süreceği öğrenildi. Arda Turan'ın yerine sol kanada Emre Kılınç'ın çekilmesi, Belhanda'nın forvet arkasına kaydırılması ve orta sahada Taylan ile Etebo'nun birlikte görev alması bekleniyor.

Galatasaray turu geçerse 6 milyon Euro

Galatasaray grup aşamasına kalmayı başarırsa, 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralaması bonusu, 800 bin Euro da yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantileyecek. Ayrıca grupta her bir galibiyete 570 bin Euro, beraberliğe de 190 bin Euro prim verilecek.

Müjdeyi bakan Kasapoğlu vermişti!

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.