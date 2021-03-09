Rammus Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Rammus İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Çok oyunculu çevrim içi savaş oyunları arasında herkesin ilgi ile takip ettiği ve fazla sayıda insanın oynamayı tercih ettiği League of Legends bu alanda listede ilk sıradadır. League of Legends oyunculara farklı şampiyon seçenekleri sunar. Bu şampiyonların birbirinden farklı ve eşsiz özellikleri vardır. Oyuncuların ilgiyle takip ettiği Zırhlı Armadillo Rammus karakteri de en fazla seçilen şampiyonalar arasında. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Çok oyunculu çevrim içi savaş oyunları arasında herkesin ilgi ile takip ettiği ve fazla sayıda insanın oynamayı tercih ettiği League of Legends bu alanda listede ilk sıradadır. League of Legends oyunculara farklı şampiyon seçenekleri sunar. Bu şampiyonların birbirinden farklı ve eşsiz özellikleri vardır. Oyuncuların ilgiyle takip ettiği Zırhlı Armadillo Rammus karakteri de en fazla seçilen şampiyonalar arasında yer almaktadır.
Rammus Kimdir?
Rammus herkesin tam olarak anlayamadığı garip bir yaratık. Kimileri Rammus'u görmezden gelir, kimileri onu göklere çıkarır. Ama kimse tam olarak anlayamaz. Rammus etrafında dikenli bir koruma kabuğuna sahiptir ve Rammus'un attığı her adım etrafında yüksek şiddetli sarsıntılar oluşturur.
Rammus'un nereden geldiğine dair etrafta dolaşan çeşitli dedikodular bulunur. Bazı dedikodular onun yarı tanrı olduğunu söylüyor, bazıları ise onu kutsal bir kahin olarak görüyor. Kimi hikayelerde Rammus'un büyü kullanarak başkalaşım geçirmiş basit bir canlı olduğuna inanılıyor. Ama gerçeği kimse tam olarak bilmiyor. Bu yüzden Rammus hakkında söylenenlerin hangisinin doğru olduğu ve kimin neye inandığı tam anlamıyla bir muamma. Rammus da kendi geçmişi konusunda oldukça ağzı sıkı davranıyor ve kimseye bir şey anlatmıyor.
Rammus Karakter Özellikleri
Roller: Savaşçı , Tank
Riot Point: 585
Mavi Öz: 1350
Hareket Hızı: 335
Can Yenileme: 7,92 (her seviyede +0,55)
Can: 564,48 (her seviyede +86)
Büyü Direnci: 32,1 (her seviyede +1,25)
Saldırı Gücü: 55,88 (her seviyede +3,5)
Saldırı Hızı: 0,625 (her seviyede + %2,215)
Zırh: 31,384 (her seviyede +4,3)
Rammus Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler
Rammus Mevcut Rün Rehberi;
Sürat
Yaşam Kaynağı
Kondisyon
Gözü Kara
Suda Yürüyen
Kozmik Sezgi
Mükemmel Zamanlama
Rammus Yenilenen S11 Rün Rehberi;
Azim
Zafer
Artçı Şok
İsabet
Kemik Zırh
Tahrip
Aşırı Büyüme
Efsane: Çeviklik
+10 Değişken Kuvvet
+%9 Saldırı Hızı
+5 Zırh
Rammus İtemları (Build)
Dolu Kılıcı
Ruh Gömleği
Turbo Kimyasal Tankı
Gargoyl Taşzırhı
Merkür'ün Adımları
Çivili Zırh
Rammus Counter Şampiyonlar (Pickler)
Rammus'un Zayıf Olduğu Şampiyonlar;
Rek'Sai
Shyvana
Trundle
Anivia
Soraka
Rammus'un Güçlü Olduğu Şampiyonlar;
Fiora
Master Yi
Yasuo
Aatrox
Tryndamere
Rammus Yetenekleri
Dikenli Kabuk: Rammus 1- 13 seviyelerinde rakibe normal saldırı uyguladığında rakiplerin zırh değerinin 'u kadar ek büyü hasarı almasını sağlar.
Tortop: Rammus Tortop yeteneği ile savunma haline geçer ve üzerine gelen hasarın yansımasını sağlar. Ayrıca büyü direnci ve zırh direnci değerlerini de yüksek oranda artırır. Rammus'un savunma hali 6 saniye sürer. Tortop yeteneğini kullanırken Rammus haraket hızının %30'unu kaybeder. Eğer bu yetenek aktifken rakiplerinden normal saldırı darbesi alırsa, rakip hasar görür.
Sarsıntı: Rammus zemini belirli aralıklarla sarsar ve etrafındaki rakiplere ve yapılara hasar verir. Bu hasar yıkıcı dalgalarla meydana gelir. Rammus attığı her adımda sarsıntı oluşturur ve etrafında bulunan rakip birimlere 8 saniye boyunca hasar verir.
Güç Topu: Rammus rakiplerinin üzerine hızlıca ilerler. Bu darbeden etkilenen rakip birimler hasar alır ve yavaşlar. Rammus rakiplerine doğru 6 saniye boyunca hızlanarak ilerler ve bu şekilde bir Çıldırtan Kışkırtma: Rammus rakiplerini kışkırtır ve rakiplerinin sert bir kabuğa saldırmasına sebep olur. Rammus rakibinin sert kabuğa düşünmeden saldırmasını sağladığında rakibin zırh değerini azaltır. Ayrıca Rammus kışkırtma süresince hız kazanır.
Rammus Kostümleri
Klasik Rammus
Krom Rammus
Kral Rammus
Freljord'lu Rammus
Kumların Muhafızı Rammus
Metal Zırhlı Rammus
Magma Rammus
Ninja Rammus
Libero Rammus