Çok oyunculu çevrim içi savaş oyunları arasında herkesin ilgi ile takip ettiği ve fazla sayıda insanın oynamayı tercih ettiği League of Legends bu alanda listede ilk sıradadır. League of Legends oyunculara farklı şampiyon seçenekleri sunar. Bu şampiyonların birbirinden farklı ve eşsiz özellikleri vardır. Oyuncuların ilgiyle takip ettiği Zırhlı Armadillo Rammus karakteri de en fazla seçilen şampiyonalar arasında yer almaktadır.

Rammus Kimdir?

Rammus herkesin tam olarak anlayamadığı garip bir yaratık. Kimileri Rammus'u görmezden gelir, kimileri onu göklere çıkarır. Ama kimse tam olarak anlayamaz. Rammus etrafında dikenli bir koruma kabuğuna sahiptir ve Rammus'un attığı her adım etrafında yüksek şiddetli sarsıntılar oluşturur.

Rammus'un nereden geldiğine dair etrafta dolaşan çeşitli dedikodular bulunur. Bazı dedikodular onun yarı tanrı olduğunu söylüyor, bazıları ise onu kutsal bir kahin olarak görüyor. Kimi hikayelerde Rammus'un büyü kullanarak başkalaşım geçirmiş basit bir canlı olduğuna inanılıyor. Ama gerçeği kimse tam olarak bilmiyor. Bu yüzden Rammus hakkında söylenenlerin hangisinin doğru olduğu ve kimin neye inandığı tam anlamıyla bir muamma. Rammus da kendi geçmişi konusunda oldukça ağzı sıkı davranıyor ve kimseye bir şey anlatmıyor.

Rammus Karakter Özellikleri

Roller: Savaşçı , Tank

Riot Point: 585

Mavi Öz: 1350

Hareket Hızı: 335

Can Yenileme: 7,92 (her seviyede +0,55)

Can: 564,48 (her seviyede +86)

Büyü Direnci: 32,1 (her seviyede +1,25)

Saldırı Gücü: 55,88 (her seviyede +3,5)

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviyede + %2,215)

Zırh: 31,384 (her seviyede +4,3)

Rammus Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Rammus Mevcut Rün Rehberi;

Sürat

Yaşam Kaynağı

Kondisyon

Gözü Kara

Suda Yürüyen

Kozmik Sezgi

Mükemmel Zamanlama

Rammus Yenilenen S11 Rün Rehberi;

Azim

Zafer

Artçı Şok

İsabet

Kemik Zırh

Tahrip

Aşırı Büyüme

Efsane: Çeviklik

+10 Değişken Kuvvet

+%9 Saldırı Hızı

+5 Zırh

Rammus İtemları (Build)

Dolu Kılıcı

Ruh Gömleği

Turbo Kimyasal Tankı

Gargoyl Taşzırhı

Merkür'ün Adımları

Çivili Zırh

Rammus Counter Şampiyonlar (Pickler)

Rammus'un Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Rek'Sai

Shyvana

Trundle

Anivia

Soraka

Rammus'un Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Fiora

Master Yi

Yasuo

Aatrox

Tryndamere

Rammus Yetenekleri

Dikenli Kabuk: Rammus 1- 13 seviyelerinde rakibe normal saldırı uyguladığında rakiplerin zırh değerinin 'u kadar ek büyü hasarı almasını sağlar.

Tortop: Rammus Tortop yeteneği ile savunma haline geçer ve üzerine gelen hasarın yansımasını sağlar. Ayrıca büyü direnci ve zırh direnci değerlerini de yüksek oranda artırır. Rammus'un savunma hali 6 saniye sürer. Tortop yeteneğini kullanırken Rammus haraket hızının %30'unu kaybeder. Eğer bu yetenek aktifken rakiplerinden normal saldırı darbesi alırsa, rakip hasar görür.

Sarsıntı: Rammus zemini belirli aralıklarla sarsar ve etrafındaki rakiplere ve yapılara hasar verir. Bu hasar yıkıcı dalgalarla meydana gelir. Rammus attığı her adımda sarsıntı oluşturur ve etrafında bulunan rakip birimlere 8 saniye boyunca hasar verir.

Güç Topu: Rammus rakiplerinin üzerine hızlıca ilerler. Bu darbeden etkilenen rakip birimler hasar alır ve yavaşlar. Rammus rakiplerine doğru 6 saniye boyunca hızlanarak ilerler ve bu şekilde bir Çıldırtan Kışkırtma: Rammus rakiplerini kışkırtır ve rakiplerinin sert bir kabuğa saldırmasına sebep olur. Rammus rakibinin sert kabuğa düşünmeden saldırmasını sağladığında rakibin zırh değerini azaltır. Ayrıca Rammus kışkırtma süresince hız kazanır.

Rammus Kostümleri

Klasik Rammus

Krom Rammus

Kral Rammus

Freljord'lu Rammus

Kumların Muhafızı Rammus

Metal Zırhlı Rammus

Magma Rammus

Ninja Rammus

Libero Rammus