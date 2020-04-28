Ramazan’da sağlıklı beslenmek zor olabiliyor, fakat belki bundan da zor olanı Ramazan’da spor yapmak ve formunu korumak. Ramazan ayında en çok sorulan sorulardan ilki Ramazan'da nasıl spor yapmalıyız? ve Ramazan'da dikkat etmemiz gereken beslenme alışkanlıkları neler olmalı? Önder Akgün Fanatik.com.tr'de bu sorularınızın yanıtlarını verdi.

Öncelikle Önder Akgün, "Öncelikle İslam dünyasının en önemli ibadetlerinden biri 11 ayın sultanı Ramazan tüm ulusumuza hayırlı olsun. Öncesinde de 23 Nisan’ı yani Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihi ve Atamızı anacağız. İnşallah hep birlikte nice Ramazanlar ve 23 Nisanlar yaşamak dileğiyle yazımı kaleme aldım. Ramazan ayı süresince nasıl beslenir nasıl spor yapar nasıl bağışıklığımı en üst seviyede tutarım? Sorusuna açıklamalar getirmeye çalıştım." ifadelerini kullanarak tam olarak hangi bölümlere değineceğini açıkladı.

Beslenmemizle ilgili genel kurallar

-İşlenmiş besin kullanılmamalı, herşeyin doğal olanı kullanılmalıdır.

-Mevsime uygun sebze ve meyveler tüketin.

Her gün bir avuç çiğ kuruyemiş tüketmeye çalışın. İftarda veya sahurda olabilir.

Ev yapımı kefir ve yoğurt tüketilmesi çok önemlidir.

Her gün bir yumurta tüketin.

Su tüketiminizi iftardan sahura kadar en az 2 litre olacak şekilde planlayın.

Kesinlikle özellikle bağışıklık sisteminizi de etkileyeceğinden şeker ve şekerli yiyeceklerden uzak durun.

Günde 6-8 saat kesintisiz uyumaya çalışın.

Unutamayın Dünyada Pandemi ilan edilen yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede, kişisel hijyen ve sosyal izolasyonun yanı sıra güçlü bağışıklık sisteminin önem taşıdığı defalarca duyuruldu.

Soru: Ramazanda spor yapmak için nasıl bir yol izlemeliyim?

Cevap; Ramazanda spor yapmak için enerjiniz varken ve sabah saatlerinde hava daha serinken spor yapın. Ancak günlük programınız bu zaman dilimine uygun değilse iftar saatine bir/ bir buçuk saat kala spor yapılması daha uygun olur. Bir diğer seçenek ise İftardan sonra 1-2 saat içerisinde antrenmanınızı yapmanızdır. Ama öncesinde iftarınızı açarken tıka basa yememeyi unutmayın.

Soru: Ramazanda kas kaybetmemek için neler yapılmalı?

Cevap; Ramazanda kas kaybetmemek için antrenmanlara devam etmelisiniz. Sahur ve iftarlarınızda protein ağırlıklı beslenmeyi unutmayın. “Ramazanda spor yapmak neye yarar ” düşüncesi doğru değildir. Şunu unutmayın ki ‘1’ her zaman ‘0’dan büyüktür. Spora ara veren, hatta tamamen bırakan, sporcular hacim kaybetmeye, yani küçülmeye başlarlar. Düzenli olarak kaslarınızı uyarıyorken, ağırlık antrenmanları yapıyorken buna son vermeniz hacminizin azalmasına sebep olur. Bu süre 1 ay olduğu takdirde kayıp kaçınılmazdır.

Covid-19 yüzünden spor salonlarının kapalı olması evde spor yapma seçeneğini bir kez daha gözden geçirmenize sebep oldu. Evlerinizde salondaki antrenmanlarınızı yapamasanız da vücut ağırlığıyla ya da bir çift dambılla harikalar yaratabilirsiniz. Antrenmanlarınızın yoğunluğunu düşürebilir, antrenman sürenizi kısaltabilir, hatta antrenman yaptığınız gün sayısını azaltabilirsiniz. Ama yeter ki spor yapmaya devam edin. Kardiyo için evlerinde yürüyüş bandı, kürek makinası, bisiklet, eliptik bisiklet imkanı olmayanlara tavsiyem seçeçekleri 4-5 hareket ile İnterval antrenmanları yapmalarıdır.1dakika boyunca yap, yarım dakika dinlen ve bu döngüyü 2-3 tur gerçekleştir. Olay bu kadar basit. Squat olur, jumping jack olur, burpee olur, fark etmez. Arka arkaya yapın ve görün, sizi nasıl yoracak.

İzlenecek en doğru yol iki gün ON bir gün OFF şeklinde antrenman yapmanız. Yani; Kardiyo ya da İnterval mantığınızda yaptığınız dayanıklılık antrenmanı ile üst gövde diğer gün ise alt gövde hareketlerinizi vücut ağırlığınızla yapın ve bir gün dinlenin.

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Soru: Ramazanda seçilecek en uygun spor olarak ne tavsiye edersiniz?

Cevap; Bu soru aslında spor yapacak olanların tercihine göre belirlenecektir. Herkes mutlu olduğu sporu yapmak isteyecektir ancak ideal olanı seçersek bunlar Yürüyüş, Hafif tempo koşu, bisiklet olabilir. Ama evde kaldığımız bu dönemlerde siz hangisini evde yapabilirseniz onu seçmelisiniz. Unutmayın ip atlamak, ya da yerinde durarak koşmakta ciddi kalori harcatır.

Sağlık için spor yapıp bunu ramazan ayı boyunca sürdürmek isteyenlere tavsiyem yürüyüş olacaktır. 30 dakika ile başlayıp her gün düzenli olarak 1 dk arttırarak ramazan sonunda yürünen mesafe nerdeyse 1 saate kadar çıkartılabilir. Pandemi dolayısıyla Sokağa çıkma yasağı olmayan günlerde maskeli ve sosyal mesafe kuralına uyarak yürümeniz çok önemli. Çıkamayanlar için ise tavsiyem evde kesinlikle hareketsiz kalmamaları ev içinde imkanlar elverirse yürümeleri ya da interval yapmalarıdır.

Soru: İftardan sonra spor yapmak isteyenlere tavsiyeniz nedir?

Cevap: Spor yapmayı seçtiğiniz günlerde oruçlu olduğunuz diğer günlere nazaran sindirimi kolay mideyi yormayacak yağsız besinler seçin. İftardan 1 saat sonra spora başlayın. Mutlaka spordan sonra tekrar beslenin.