Mübarek Ramazan ayı içerisinde 18 günlük sürecin geride kalmasının ardından vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Corona virüs tedbirleri kapsamında hali hazırda bu hafta sonu uygyulamaya konulacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarına bir yenisi daha eklendi. 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, bayram ayın kaçına denk geliyor?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı netlik kazanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

Yeni yılın ilk bayramı olacak olan 2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.

23 MAYIS CUMARTESİ: Bayram arifesi

24 MAYIS PAZAR: Bayramın 1. günü

25 MAYIS PAZARTESİ: Bayramın 2. günü

26 MAYIS SALI: Bayramın 3. gün

Kurban Bayramı ne zaman?

2020 yılında Kurban Bayramı ise 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü sona erecek.

Arafe günü ne zaman?

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek. Bugün içerisinde Ramazan ayının son orucu tutulacak

Bayram Günü oruç tutulur mu?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.

RAMAZAN BAYRAMI

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.



