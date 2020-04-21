Ragbi Avrupa’dan online hakem gelişim semineri

Ragbi Avrupa (Rugby Europe) tarafından online hakem gelişim semineri düzenlenecek. Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ragbi Avrupa tarafından, başvuru yapacak aday ve il hakemleri içinden ilk 10 hakemimize, ücretsiz olarak online platformdan İngilizce gerçekleştirilecek 15’li Ragbi Disiplini Gelişim Semineri eğitimi verilecektir." denildi.

Açıklamada, başvuruların yarına kadar "info@ragbi.gov.tr" adresinden dilekçe ile yapılabileceği ifade edildi.

AA