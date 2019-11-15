Rafael Nadal 5. kez dünya 1 numarası!

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 1 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile yarı finale kalmayı önceden garantileyen 6 numaralı seribaşı Yunan Tsitsipas karşılaştı.

Nadal, 2 saat 52 dakika süren mücadelenin ardından Tsitsipas’ı 6-7, 6-4 ve 7-5’lik setlerle 2-1 mağlup etti. 2010 ve 2013 yılındaki turnuvaların finalisti İspanyol tenisçi, grupta iki galibiyete ulaşmasına rağmen yarı finale kalmayı henüz garantileyemedi.

2019'u dünya bir numarası olarak bitirmeyi garantileyen Rafael Nadal, kupasını kaldırdı.

Günün diğer mücadelesinde, Rus Daniil Medvedev ile Alman Alexander Zverev karşılaşacak. Turnuvanın son şampiyonu Zverev, maçı kazanması halinde yarı finale kalacak. Medvedev’in galibiyeti durumunda ise Nadal adını yarı finale yazdıracak.