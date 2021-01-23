Rafael Benitez koronavirüs korkusundan yıllık 15 milyon eurodan vazgeçti!
Kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Liverpool ve Valencia gibi kulüpleri çalıştırmış olan ünlü teknik adam Rafael Benitez, koronavirüs korkusu sebebiyle Çin takımı Dalian Pro'dan ayrıldı. Başarılı teknik adam yıllık 15 milyon euroluk maaşı da bırakmış oldu.
Rafael benitez, yaptığı açıklamayla, kendisi ve ayrdımcılarının koronavirüs konusundaki belirsizlik nedeniyle Çin'e dönmeyeceğini belirtti. Benitez 2019'da son olarak Newcastle United'ı çalıştırmış ve buradaki ayrılığının ardından Çin'e gitmişti. Dalian Pro takımı geçen sene, Çin Süper Lig 'inde şampiyonluk grubuna katılmaya hak kazanamamıştı.
Çin'de yeni bir salgın olasılığına karşı önlemlerin sertleştirildiği ve ülkeye girenlere 28 günlük karantina uygulanacağı belirtilirken, Benitez'in ailesinin yanına gidip gelmekte zorlanacağı endişesiyle görevi bıraktığı aktarıldı.