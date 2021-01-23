Rafael benitez, yaptığı açıklamayla, kendisi ve ayrdımcılarının koronavirüs konusundaki belirsizlik nedeniyle Çin'e dönmeyeceğini belirtti. Benitez 2019'da son olarak Newcastle United'ı çalıştırmış ve buradaki ayrılığının ardından Çin'e gitmişti. Dalian Pro takımı geçen sene, Çin Süper Lig 'inde şampiyonluk grubuna katılmaya hak kazanamamıştı.

Çin'de yeni bir salgın olasılığına karşı önlemlerin sertleştirildiği ve ülkeye girenlere 28 günlük karantina uygulanacağı belirtilirken, Benitez'in ailesinin yanına gidip gelmekte zorlanacağı endişesiyle görevi bıraktığı aktarıldı.







