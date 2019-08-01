Radja Nainggolan hakkında resmi transfer açıklaması!

Inter'in geçtiğimiz yaz 38 milyon euro karşılığında Roma'dan kadrosuna kattığı Radja Nainggolan'ın geleceğiyle ilgili oldukça hareketli günler yaşanıyor. Sky Sport İtalya adlı televizyon kanalı, bir süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan Belçikalı yıldızın Fiorentina'ya gideceği iddia etse de Floransa ekibi söz konusu haberi jet hızıyla yalanladı.

Mor Menekşeler'in yöneticisi Joe Barone, TGR Rai Toscana televizyonuna verdiği röportajda "İnsanlar Nainggolan'ı alacağımızı konuşuyor ama bu, kesinlikle doğru değil. Kendisi çok iyi ve önemli bir oyuncu. Ancak şu an Inter'de oynuyor." ifadelerini kullandı. Daha önce Cagliari Başkanı Tomasso Guilini de 31 yaşındaki 10 numarayla hiçbir şekilde ilgilenmediklerini duyurmuştu.

Geçtiğimiz sezon sergilediği disiplinsiz davranışları nedeniyle geçici bir süreliğine kadro dışı bırakılan yıldız futbolcunun Inter'le 2022 yazına dek kontratı bulunuyor. Nainggolan, eşi Claudia Lai'nin kansere yakalanması nedeniyle de zor günler geçiriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler