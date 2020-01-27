İlk yarının son karşılaşması olan Antalya mücadelesinde 2 kez ağları sarsan Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz hafta Denizli filelerine de bir gol bırakmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, Konya’yı da boş geçmedi. 26’da şık bir gole imza atan Falcao, son 3 maçta 4. kez fileleri havalandırdı ve eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi.

Oyuna devam edemedi

Depar atarken arka adalesinden sorun yaşayan ve oyuna devam edemeyen Falcao, maçın ardından, “Hem gol attığım hem de 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Sakatlığımla ilgili net bir şey söyleyemem. Devam edip risk almak istemedim. MR’a girip bakacağız” dedi.