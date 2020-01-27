Radamel Falcao Konya'yı da avladı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen performansı veremeyen Radamel Falcao form tutmaya başladı.

27 Ocak 2020, Pazartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Radamel Falcao Konya'yı da avladı

İlk yarının son karşılaşması olan Antalya mücadelesinde 2 kez ağları sarsan Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz hafta Denizli filelerine de bir gol bırakmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, Konya’yı da boş geçmedi. 26’da şık bir gole imza atan Falcao, son 3 maçta 4. kez fileleri havalandırdı ve eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi.

Oyuna devam edemedi 

Depar atarken arka adalesinden sorun yaşayan ve oyuna devam edemeyen Falcao, maçın ardından, “Hem gol attığım hem de 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Sakatlığımla ilgili net bir şey söyleyemem. Devam edip risk almak istemedim. MR’a girip bakacağız” dedi.

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