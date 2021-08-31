Galatasaray 'ın yıldız oyuncuların Radamel Falcao yeniden La Liga'ya dönüyor. Transferi büyük olay olan ancak ilk dönemi hariç istediği performansı sergileyemeyen golcü oyuncu Falcao, Madrid ekibi Rayo Vallecano ile anlaşmak üzere...

Galatasaray kulübü resmen açıkladı

Galatasaray, Falcao ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Atletico Madrid ile şov yapmıştı

2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alma hedefi olan 35 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, daha önce Atletico Madrid forması altında La Liga'da iki sezonda 52 gole imza atmıştı.

20 gol kaydetti

Falcao Galatasaray forması altında 43 resmi maça çıkarken 20 gol attı ve 3 gol pası verdi. Falcao, Süper Lig maçlarında ise 34 kez forma giyerken 19 gole imza atmıştı.