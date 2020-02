Radamel Falcao = 11 Adem Büyük

G.SARAY’IN golcüleri Radamel Falcao ve Adem Büyük’ün maliyet/fayda oranındaki istatistikleri görülmeye değer. Sezon başında kadroya katılan 32 yaşındaki Adem son kupa maçında attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurdu. Başarılı forvet bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında attığı 9 golle 5 kez fileleri havalandıran takımın bir diğer forveti Falcao’yu geride bıraktı. Kolombiyalı golcü bu sezon sakatlık nedeniyle sadece 15 maçta görev aldı. Sizler için iki oyuncunun maliyetlerini masaya yatırdık ve karşımıza ilginç bir tablo çıktı. İşte iki oyuncunun detaylı maliyetleri;

OYNAMA PRİMİ 500 BİN EURO

Falcao’nun yıllık garanti ücret maliyeti 5 milyon euro. Kolombiyalı yıldıza 2 milyonu peşin, 3 milyon euro 10 taksitle ödeniyor. 34 yaşındaki golcünün sözleşmesinde 5 maça ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 10 maçta daha ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 14 maçta daha ilk 11 çıkarsa 600 bin euro, toplamda 29 maça ilk 11 çıkarsa 1.6 milyon euro ekstra ücret kazanacağı yazıyor. Bu nedenle Falcao şu ana kadar 500 bin euro bonus kazandı. Tecrübeli isim UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, kupada kazanılan her maç için ise 8 bin euro alıyor.

SADECE BONUSLARI BİLE GEÇİYOR

Falcao Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta oynadı ama takım galibiyet alamadı. Kupada oynadığı 3 maçta G.Saray 2 galibiyet aldı. Bu performansıyla 16 bin euroyu kasasına koydu. Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alan Falcao, 100 bin euro ek gelir elde etti. 34 yaşındaki oyuncunun toplam ekstra bonus maliyeti 116 bin euro. Yıllık garanti ücreti ile beraber şu ana kadar Falcao, 5 milyon 616 bin euro (36 milyon 974 bin TL) kazandı… Adem Büyük ise sezon başında G.Saray’a 2 yıllık imza attı. İlk yıl için 3.5 milyon TL ikinci yıl için ise 4 milyon TL sabit transfer ücreti alacak. Yani Falcao’nun maliyeti tam 11 Adem Büyük maliyeti ediyor. Falcao’nun 616 bin euroluk bonusları bile Adem’in yıllık ücretini geçiyor.

KURBAN KESTİ GOLLER GELDİ

SON dönemde performansını yukarı çıkaran Adem Büyük, sakatlık ve nazardan korunmak için 11 Şubat’ta tam 10 tane küçük baş kurban kestirdi. Büyük, kestirdiği kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bu hayır sonrası Alanya ile oynanan kupa karşılaşmada Adem tam iki gol atarak maça damga vurdu. 32 yaşındaki golcü oyuncu, “Ben buraya savaşmaya geldim. Ben buraya yatmaya gelmedim. Vücudum izin verdiği sürece savaşmaya devam edeceğim. Bana güvenen Fatih Terim’e çok teşekkür ediyorum. Bende emeği çok büyük. Artık tek bir hedefimiz kaldı; o da lig şampiyonluğu. Onu da ‘Mayıslar bizimdir’ diyerek kazanacağız” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Uzun süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Saracchi ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dâhilinde takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Akşam