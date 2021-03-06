Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Siyah Beyazlı ekibin yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarından önce oynamanın ve kazanmanın önemli olduğunu belirten Ghezzal, şu ifadeleri kullandı:

''Bugün zor bir maçtı. Golü çabuk bulduk, maçı daha kolaylaştırabilirdik ama bir dönem zorlandığımız oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarından önce galibiyet alarak belki de onların üstünde baskı yaratmak adına bizim için çok önemliydi. Büyük maçlarımız var, özellikle bugünkü maçı bir derbiden daha önemli olarak yorumluyorum ben. Konsantre olmaya devam edeceğiz."







