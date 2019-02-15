Quaresma'dan ayrılık açıklaması!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 2-1 galip geldikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

15 Şubat 2019, Cuma 23:12 Son Güncelleme:
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Quaresma'dan ayrılık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmayı başardı.

Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden Antalyaspor ve Bursaspor maçlarını kaçıran Quaresma, Malatyaspor maçıyla formasına kavuştu. Portekizli yıldız, maçın ardından 3 puanı değerlendirdi.

Ayrılık dedikoduları ile ilgili konuşan yıldız oyuncu, 1.5 sene daha kontratı olduğunu ifade etti ve şampiyon olmak istediklerini söyledi. Q7, “Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. 1,5 sene kontratım var. Bu sene şampiyonluk hedefimiz var. Bu sene hedefi gerçekleştirip şampiyon olmak istiyorum. Ben her zamanki gibi hazırlıklarıma devam ediyorum. Arkadaşlarım, hocam bana güveniyor. Takım halinde iyi çalışıp şampiyon olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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