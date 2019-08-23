Quaresma krizinin nedeni: Sistem hatası

Beşiktaş’ın yollarını ayırma kararı aldığı Portekizli yıldızın, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından ilk 11’de düşünülmediği ortaya çıktı. Avcı’nın sol kanatta yeni transfer Kevin N’Koudou’yu oynatmak istediği, ayrılığa yanaşmaması halinde Quaresma’nın sözleşmesinin fesh edilebileceği aktarıldı

Beşiktaşlı taraftarların en çok sevdiği oyuncuların başında gelen Ricardo Quaresma ile siyah-beyazlı yönetim arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

İkinci Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde 35 yaşındaki Portekizli yıldızla buluşarak, “dostça ayrılalım” önerisinde bulunurken, Quaresma bir yanıt vermemişti. Bir sezon sözleşmesi kalan yetenekli futbolcuya, teknik heyetten de veto geldi. Başkan Fikret Orman’ın da bir süredir takımda istemediği Portekizli oyuncunun, artık teknik ve taktik olarak da birinci tercih olmadığı bildirildi.

Siyah-beyazlı yöneticilerle görüşen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Beşiktaş’a daha farklı bir sistem yerleştirmek istediği, tüm transferleri bu doğrultuda yaptırdığı ve bu sebeple Quaresma’yı ilk 11’de düşünmediğini söylediği öğrenildi.

Özellikle Kevin N’Koudou transferinden sonra bu durumu Quaresma’ya açıklayan siyah-beyazlı yönetimin, ilk planda Jeremain Lens ile yolları ayırmayı düşündüğü ortaya çıktı. Ancak bir yıl sözleşmesi kaldığı için Quaresma ile ayrılığın daha kolay olacağını düşünen yönetim, bu nedenle Portekizli oyuncuyla masaya oturma kararı aldı. Şimdiden kulüp arayışlarına giren Ricardo Quaresma’nın takım bulamaması veya ayrılığa yanaşmaması halinde ise yönetimin mukaveleyi tek taraflı fesh etme seçeneğini de masada tuttuğu vurgulandı.

(Milliyet)