Quaresma gerçekleri

Ancak Portekizli yıldız önceki gün açıklama yaparak bunun bilinçli bir hareket olmadığını, Beşiktaş’ı takip etmeyi asla bırakmayacağını söyledi. İki taraf arasında adeta psikolojik savaş yaşanıyor. Beşiktaş’tan 2.1 milyon Euro’nun yanı sıra 1.4 milyon Euro da imaj hakkı aldığı iddia edilen Q7, geçen sezondan kalan 1 milyon Euro’luk alacağının verilmesi halinde ayrılabileceğini külübe iletti. Başkan Fikret Orman ise, “Alacaklarını bırakıp gitsin, bonservisine sayalım” görüşünde. Ancak Quaresma bu reste de restle karşılık verip, “Alacağımı vermezseniz, kalırım. 1 yıl daha sözleşmem var” mesajını gönderdi.