İngiltere'nin köklü kulüplerinden Queens Park Rangers'ın kaleci departmanında bir Türk görev alıyor. Championship'de mücadele eden QPR'da emin adımlarla yoluna devam eden 24 yaşındaki Erbil Bozkurt Fanatik'e konuştu. İngiliz kulübünün kalecilik departmanı hakkında bilgiler veren Erbil, ayrıca Türk kalecilerden övgüyle bahsetti. İşte genç antrenörle yatığımız röportaj...

Erbil Bozkurt kimdir?

- 1990 Londra doğumluyum, Kuzey Londra’da doğdum ve büyüdüm. İlk antrenörlük belgemi 24 yaşında İngiltere Futbol Federasyonu'nda yaptım. Küçük yaşlarda antrenörlüğe ilgim hep vardı. 14, 15 yaşlarında beğendiğim kaleci antrenmanlarını not ederdim. (FA) Federasyonla ayrı 8 kurs ve belge aldıktan sonra şimdi UEFA lisanslı kaleci antrenörüyüm. 8'le 18 yaşlar arasında İngiltere'nin değişik altyapılarında oynadım ve eğitim aldım. Profesyonel kulüpler dahil, daha sonra İngiltere'nin alt liglerinde ve yarı profesyonel liglerinde oynadım. 19 yaşında kısa ve önemli bir Türkiye maceram olmuştu, o donem antrenörlüğe erken girmek istediğimin farkına varmıştım.

Şuanda Championship kulübü QPR'da çalışıyorsunuz? Göreviniz nedir neler yapıyorsunuz?

- Queens Park Rangers’da görevim U23 kaleci antrenörü, genellikle U23 ve A takım kalecilerine çok yakın çalışıyoruz, hatta aynı çatı altındayız ve çogu günler beraber antrenmana çıkıyoruz. A takım kaleci hocası Gavin Ward’la iyi bir anlayışımız var. Çok saygın ve iyi bir antrenör, en önemlisi cok iyi bir insan. Görevim bazen A takım kaleci antrenörü (Gavin Ward’a) yardım etmek ve destek olmak. Ara sıra U18 (alt yapı) kalecileri U23’e çıkartıp onlarla Çalışmak. Daha fazla tecrübe kazanmak için alt liglere kiralik gönderdiğimiz kalecilerimizin maçlarını canlı izlemek ve gelecek için takibe aldığımız Avrupa’daki ve İngiltere’deki kalecileri izleyip scout raporları sunmak. Haftada ortalama 3 veya 4 canlı maç izleyebiliyorum. Açıkçası şanslıyım çünkü bir kaleci antrenörü olarak yapmak istediğim her şeyi yapıyorum.

QPR kaleci departmanı nasıl çalışıyor? Kaç kişisiniz?

- Departmanımızda 4 kaleci antrenörü var. (A Takım-U23, U18-U12 ve U11 –U8) antrenman programı yaş gruplarına göre değişiyor. A Takım tabiki normal olarak performans ve maç sonuçlarına yönelik çalışıyor. U23’de kalecilerimizi altyapı futbolundan çıkartıp A Takim futboluna hazırlıyoruz. U18 ve altyapı çalışmalarımız tamamen bireysel gelişme üzerine (bu alt yapımızda değişmiyor, her mevki için böyle altyapıda maç sonuçlarından daha önemlisi, oyuncuların bireysel hedefleri ve gelişmesi) sonuçları ilk elden görüyoruz çünkü şu anki A Takım kalecisi alt yapıdan çıkan Joe Lumley ve bu kulüpteki genç kalecilere bir yol gösteriyor.

Hedefleriniz neler? İleri de kendinizi nerede görüyorsunuz?

- Kısa vadeli hedefim şu anki QPR'de başarılı olmak. Kaleci departmanına daha çok katkı ve devamlılık sağlamak. En önemlisi kulüpteki kalecilere yardım etmek ve devamlı geliştirmeye çalışmak. Bazen ileriyi çok düşünmek ve planlamak gereksiz. Çünkü çoğu zaman antrenörlükte elimizde ve kontrolümüzde olmayan şeyler ile karşılaşabiliyorsunuz ya da beklemediğimiz bir anda yeni teklifler veya hiç beklemediğimiz fırsatlar gelebiliyor. Uzun vadeli hedefim devamlı ilerlemeye çalışmak ve çalışabileceğim en üst düzeyde çalışmak.

"MERT GÜNOK SON DÖNEMDE ÇOK İYİ"

Türk kalecilerini dışarıdan nasıl görüyorsunuz? En beğendiğiniz kaleciler kimler?

- Türk kalecilerini yakından takip ediyorum ve mutlulukla izliyorum. Belki de ilk defa bu kadar genç kaleci üst düzey takımlarda genç yaş da oynuyorlar ve bunun faydalarını ileride göreceğimizi düşünüyorum. Mert Günok’un son dönemde çok iyi bir performans gösterdiğini, hem kendisi için hem de genç kalecilerimiz için çok iyi bir yaşta olduğunu düşünüyorum. Uğurcan Çakır’ın da çok parlak bir kariyeri olabileceğini düşünüyorum.

Türkiye'den teklifler aldınız mı? İleride Türkiye'de çalışmayı düşünüyor musunuz?

- Türkiye’den şimdiye kadar hiç teklif almadım. İleride ne olacağı belli olmaz. Şuan kulübümde çalıştığım insanlarla ve görevimden Çok memnunum ama ileride neden olmasın.

Son dönemde Kepa, Alisson gibi isimlere çok yüksek bonservisler ödendi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bunu normal buluyorum. Bu kalecilerin bir takımda ne kadar büyük rol oynadığını gösteriyor. Kaleciler artık takımın profiline büyük bir katkı sağlıyor ve oyun stilini ortaya çıkartabiliyor. Kalecilik her gün ilerliyor, defans ve hücum oyuncularına yüksek bonservisler ödeniyorsa, kalecilere de ödenmesini normal buluyorum.

"UĞURCAN VE ALTAY AVRUPA'DA OYNAR"

Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır son dönemde yükselen yıldızlar bu iki oyuncuyu nasıl değerlendireceksiniz?

- İkisi de çok iyi kaleciler, ikisinin de ülkemiz futboluna büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Uğurcan çok iyi yer tutuyor. Altay da çok iyi refleksleri olan bir kaleci. İkisi de genç ve daha iyi olacaklarını düşünüyorum. İnşallah ileride ikisi de Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyerler ve kendilerini daha da çok geliştirirler. İkisin de de Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyecek potansiyel var.

Sizce dünyanın en iyi kalecisi şuanda kim?

- Alison ve Ederson’u çok beğeniyorum. İkisi de kulüpleri için önemli isimler. Bunu oynamadıkları zaman daha da çok görüyoruz. Çok devamlı ve tutarlı üst düzey performans gösteriyorlar. İkisinden birini seçmek zor. Bu soruyu aslında cevaplamak da çok zor!

Röportaj: Yakup Çınar