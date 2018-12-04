1. Lig Kadınlar B Grubu'nda 10 haftayı geride bırakan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 28 puanla ligdeki mücadelesine devam ediyor. Ligde ikinci sırada yer alan Pursaklar, hem içeride hem de dışarıda rakiplerine geçit vermiyor. Geride kalan 10 haftada iyi bir performans gösteren Puraklar’ın sultanları, şu ana kadar 9 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.

Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda konuk ettiği Şanlıurfa Sefa Spor karşısında taraftarının da desteği ile oyun üstünlüğünü koruyan Pursaklar, setleri 25-5, 25-7, 25-5 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. B Grubu lideri PTT’nin en yakın takipçisi olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı'na destek için maçları programları dahilinde tribünde izleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, maç sonu sporcularla bir araya gelerek hem moral veriyor hem de destek verip başarılar diliyor. Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 8 Aralık’ta TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu'nda İBA Kimya TED Ankara Kolejliler’e konuk olacak.