Global spor markası PUMA, spor ve eğlence alanlarındaki köklü mirasını Türkiye’deki faaliyetleriyle daha da ileri taşımaya devam ediyor. Ünlü marka, Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından SURVIVOR’ın 2021 sezonunda ürün sponsoru olarak yer alacak.

Barış Özbek, Batuhan Karacakaya, Cemal Hünal, Çağrı Atakan, Hayrettin, İsmail Balaban, Melis Sezer, Merve Aydın, Meryem Kasap ve Öykü Çelik gibi sinema, televizyon, futbol ve spor dünyasının ünlü isimleri, yarışmanın Ünlüler kadrosunda sezon boyunca PUMA ürünlerini giyerek ter dökecek. Aynı şekilde Gönüllüler kadrosunu oluşturan genç ve hırslı yarışmacıların tamamı, bu büyük mücadelede PUMA ürünlerinden destek alacak.

Yarışmacılar, PUMA’nın Koşu, Antrenman ve Fitness koleksiyonunu oluşturan ürünleri Dominik’teki Survivor adasında birebir deneyimleme fırsatı bulacak. Performans ve fonksiyonelliği bir araya getiren PUMA ürünleri, ergonomik tasarımları sayesinde yarışmacılara sınırsız hareket özgürlüğü sunarken, nemi ciltten uzaklaştıran materyal kullanımı sayesinde yarışmacıların rahat ve kuru kalmasına yardımcı olacak.

Türkiye Basketbol Milli Takımları, AC Milan, Borussia Dortmund, Manchester City gibi köklü spor takımlarının sponsoru olan PUMA, aynı zamanda Dua Lipa, Cara Delevingne, Winnie Harlow gibi eğlence ve moda dünyasının önde gelen isimleriyle yaptığı iş birlikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.