Göğüs kaslarının çalışmasında yardımcı olan pullover hareketi, düz bir bench üzerinde dambıl ile yapılmaktadır. Vücudun üçgen görünüm kazanmasında büyük pay sahibi olmakla birlikte kısa veya uzun vadede hedeflere ulaşılmasını sağlamaktadır. Pullover hareketini düzenli bir şekilde yapanların kendilerine özel bir diyet programına sahip olması gerekmektedir. Ekipman için sadece dambıl bile yeterlidir.

Pullover hareketi nasıl yapılır?

Düz bir benche yatılmalı ve boynun benchten taşmamış olmasına dikkat edilmelidir. Omuz hizası benchin bitimi ile aynı olmalıdır. Uygun bir ağırlıkta seçilen dumbell, iki el ile sıkıca kavrandıktan sonra yukarı kaldırılmalıdır. Bu hareket yapılırken kolların kırılmamış olmasına dikkat edilmeli, kolların kırılması durumunda göğüs kaslarının çalışmasında herhangi bir durum söz konusu değildir.

Pullover hareketi hangi bölgeyi çalıştırır?

Göğüs, omuz ve sırt kaslarını çalıştıran pullover hareketinden verim almak için kuralına uygun bir şekilde yapmak gerekmektedir. Pullover hareketini yapmaya başlamadan önce ısınma hareketlerinin yapılmasında, ağrıların ve uzun süren sakatlıkların önlenmesinde fayda vardır. Pullover hareketi, nefes açma konusunda oldukça başarılıdır.

Pullover hareketi bilinmesi gerekenler

Göğüs kasları için en iyi hareketlerden biri olan pullover, göğüs kafesini açmasından dolayı daha rahat nefes alınmasını sağlamaktadır. Özellikle vücut geliştirme sporu ile ilgilenen sporcular, pullover hareketini düzenli bir şekilde yapmaktadır. Omuz sakatlığı yaşamış olanlar için pullover hareketi biraz tehlikelidir. Pullover hareketi, bench sehpasının üzerine yatarak yapılabileceği gibi bench sehpasına sadece sırt dayandırılarak da yapılabilmektedir.

Pullover hareketi için gereken ekipmanlar

Pullover hareketi yapılırken bar ve bench gerekmektedir. Ayn anda üç kas grubunun çalışmasını sağladığı için son derece etkilidir. Bu harekete başlarken ağırlıksız bir bar ile başlamak, omuz kapsüllerine gelecek zararı önlemektedir. Sabırlı olunmalı ve kaldırılabilecek düzeyde olunsa bile ağırlığa birden yüklenilmemelidir.

Antreman programında mutlaka pullover hareketine yer verilmelidir. Göğüs kaslarını ateşleyen pullover hareketi uygularken dumbell kullanılabileceği gibi ağırlık barı da kullanılabilmektedir. Göğüs kaslarının estetik kazanması için son derece önemli bir hareket olan pullover hareketi, kuvvetin artmasını da sağlamaktadır. Kocaman bir göğüs kası için alt göğüs kaslarının çalışmasına önem verilmelidir.

Pullover hareketi faydaları

Dengenin ve gücün artırılmasını sağlayan pullover hareketi doğru yapıldığında, hızlı bir şekilde kalori yakılmasını sağlamaktadır. Bel ve sırt ağrılarını azaltmakta olup bozuk bir duruş varsa, düzeltmektedir. İç organlarının daha iyi şekilde konumlandırılmasını sağlayan pullover, kalori yakımı hızlandırmaktadır. Sağlıklı ve güçlü göğüs kaslarına sahip olmanın yolu pullover hareketini yapmaktan geçmektedir.

Pullover hareketi sayesinde her zamankinden daha esnek olunmakta ve genel ruh hali iyileşmektedir. Pullover hareketine ilk başlarda birkaç dakika zaman ayırmak yeterli olup zamanla ayrılan süre artırılmaktadır. Pullover hareketinden yüksek bir verim elde etmek için düzenli bir şekilde uygulamanın faydası vardır.

Pullover hareketi işe yarar mı?

Bölgesel olarak yapılan hareketlerden biri olan pullover hareketi, vücut geliştirme konusunda büyük fayda sağlamaktadır. Pullover hareketini yaparken nefes alıp vermek son derece önemli olup yararı görülmek isteniyorsa, nefes alıp vermeye dikkat edilmelidir. Barı kaldırma sırasında gücün koldan değil göğüsten alınması, göğüs kaslarındaki verimi artırmaktadır. Bar sabit bir şekilde tutularak bol boşluğu korunmalı ve ani bir şekilde indirmemeye dikkat edilmelidir.

Kolay bir şekilde denge sağlamak için bacaklar hafif aralıklı olacak şekilde açılmalıdır. Eğer doğru pullover hareketi tekniği kullanılırsa, heykel gibi bir göğse sahip olmak mümkündür. Yapılan set ve tekrar sayıları, bireyin motivasyonu ile doğru orantılıdır. Pullover hareketi yaparken hedef göğüs kasları olduğundan vücut dik bir pozisyonda olmalıdır.



