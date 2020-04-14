PUBG Mobile’ın yeni oyun modu Cold Front Survival, daha önce beta sürümleriyle sızdırılan birkaç oyun içi görselden ibaret olarak karşımıza çıkmıştı. Oyun modunun biz de geçen ay haberini yapmış PUBG Mobile Arctic Mode adı altında Cold Front Survival modu olacağını söylemiştik. PUBG Mobile Cold Front Survival için çıkış tarihi için sızdırılan bilgilerde resmi açıklamalar 16 Nisan 2020 tarihinde oyunun modunun geleceğine işaret ediyor.

Peki bu yeni oyun modunda nelerin olması bekleniyor?

Öncelikle Vikendi haritası ile Klasik Mod kar ile kaplanacak. Oyuncular bu soğuk hava koşullarında zorlanacaklar zira vücut sıcaklıklarını sabit tutmak için ateş yakmaları gerekecek. Eğer hızlı bir şekilde davranılmazsa oyuncuların belirli bir süreden sonra can barı azalmaya, düşmeye başlayacak.

Vücut sıcaklığının korunması için yapılması gereken ise basit: Ateş yakmak. Oyuncular ateş yakmak için çakmak kullanabilir veya ısınma süresini kısaltmak için ağaç dallarıyla ateşi harlayabilir. Bu ateş yalnızca can barınızı yükseltmeyecek aynı zamanda yakılan ateş avladığınız hayvanları da pişirmenizi sağlayacak. Böylelikle yine canınızı artırmış olacaksınız.

Yeni oyun modunun bir diğer şaşırtıcı yanı ise Call of Duty benzeri bir gözetleme drone’na ev sahipliği yapacak olması gösterilebilir. (Shifrdelete)