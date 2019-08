PUBG MOBILE’ın daha hafif ve hızlı bir varyantı olan PUBG MOBILE LITE, bugün Türkiye’deki oyuncular tarafından Google Play Store’dan indirilip oynanabilecek. PUBG MOBILE’ın elde ettiği popülarite sonrasında, daha fazla cihazla uyumlu olsun ve herkes oynasın diye PUBG MOBILE LITE geliştirildi. Her zaman her yerde ve her cihazda oynanması ana fikrini temel alan yeni sürüm için geliştiriciler, oyunun deneyiminden ödün vermeden herkese aynı deneyimi sunmak için düşük bellek miktarına sahip giriş seviyesi akıllı telefonları hedef aldılar.

Unreal Engine 4 kullanan bu PUBG MOBILE sürümü, dünyanın dört bir yanından milyonların beğenisini kazanan oyunun deneyiminden ödün vermeden daha az belleğe sahip cihazlarla uyumlu olacak. PUBG MOBILE LITE, 60 oyuncu için hazırlanmış daha ufak bir haritaya sahip olacak, bu da PUBG oyun tarzını korurken 10 dakika sürerek daha dinamik karşılaşmalar ortaya çıkartacak. Yalnızca 400 MB’lık kurulum paketi ve 2 GB belleğin altındaki cihazlar için tasarlanan LITE sürümü, tüm oyunlar için akıcı olması düşüncesiyle geliştirildi.

PUBG MOBILE LITE’ın dikkat çeken özellikleri:

•Geliştirilmiş hedef yardımı: Yeni hedef yardımcısı, zayıf ağ bağlantı koşullarında son derece kullanışlı ve hedef almayı kolaylaştırıyor. Sürünürken ve ayakta farklı bir deneyim sunan hedef yardımı özelliği, eşsiz bir PUBG MOBILE deneyimini korurken kontrolleri basitleştiriyor.

•Winner Pass’e geçiş: Royale Pass’in yerini alan Winner Pass, daha hızlı sandık kilitlerini açarken, bir ay sürecek ve fantastik ödüller verecek.

•Mermi izi ayarı: PUBG MOBILE Lite, artan mermi hızı ve mermi düşme efektinin ortadan kalkmasıyla, kötü ağ bağlantılı ortamlarda bile daha temiz bir atış imkânı sunuyor.

•Geri tepme önleme: Silah tepmelerini önleyen mekanizma, bağlantı koşullarının kötü olduğu ortamlarda dahi oyun kontrolünü kolaylaştıracak. Farklı silahların farklı tepme gücü olacak ve bu da her silah ile farklı bir deneyim sunacak.

•Artan öldürme süresi: Oyunda ‘Time to Kill’ süresi artarak oyuncuların sıkı çatışmalarda hayatta kalmasını kolaylaştıracak ve toplam deneyimin daha agresif olmasını sağlayacak.

•Konum görüntüleme: Mini harita kapsamındaki nişancılar görülebilecek, bu da mücadeleleri hızlandıracak.

•Hareket ederken iyileş: Oyuncular durmadıkları her an iyileşecekler. Bu özellikle yüksek gecikme süresinde iyileşme imkanı verirken, oyunun temposunu artıracak ve hayatta kalma olasılıklarını iyileştirecek.

•Bina / İkmal iyileştirmesi: Daha ufak haritalarda bina yoğunluğu ve sandık frekansı artırıldı. Böylece loot süreci ve mücadelenin ilerlemesi hızlandırıldı.

•Harita kalitesi iyileştirmesi: Oyunda optimize harita kalitesi ve paraşüt yükleme ekranı olacak.

•RPG ve yeni ateşli silah entegrasyonu: LITE’ta oyuncular bazı oyun modlarında yeni saldırı ve savunma taktikleri geliştirme şansı verecek yeni bir silahı kullanabilecekler.

İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere iki döneme ayrılan ve toplam 2,5 milyon dolar ödül havuzuna sahip olan PUBG MOBILE Club Open 2019 turnuvasının İlkbahar Global Finalleri de tamamlandı. Çin’den katılan TOP ESPORTS adlı takım 15 rakibini geride bırakarak birinci oldu ve 180 bin dolar ve BAPE x PUBG MOBILE şampiyonu giysilerini de kazandı. TOP ESPORTS’un 344 puan alarak şampiyon olduğu etkinlik, mobil e-spor tarihindeki en büyük turnuva olma özelliğini de kazandı.

Bu yılın mart ayında başlayan ve Güneydoğu Asya, Hindistan, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Kore, Japonya, Çin ve Diğer bölgeler olmak üzere toplam 10 bölgeden 30 bin takımla başlayan PUBG MOBILE Club Open 2019, bu bölgelerden çıkan en iyi 16 takımın yarıştığı prestijli bir etkinliğe dönüştü.