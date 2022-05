PUBG MOBILE, 2.0 güncellemesi yayınlandı

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, beğenilen anime EVANGELION'dan yeni içeriklerin yanı sıra PUBG MOBILE'ın ikonik haritalarına yeni eklemeler içeren yeni 2.0 güncellemesini yayınladı.

Resmi Livik haritası

Livik haritası, yenilikçi yeni savaş stratejilerini sergilemek için kentsel alanlarında iyileştirilmiş bir düzenleme ile 11 Mayıs'tan itibaren oyunculara kapılarını açtı. Ayrıca bu güncelleme ile oyuncuların haritada hızla ileri geri hareket etmelerini sağlayan dört kişilik UTV Hizmet Aracı, Livik ve Aftermath da haritalara eklendi.

Yeni güncellemeyle, maçın başında kentsel bölgede rastgele altın rengiyle gösterilen bir gelişmiş malzeme bölgesi ortaya çıkıyor ve oyuncuların alabildikleri kadar çok malzeme almalarına izin veriliyor. Hazine Haritaları, Blomster'ın oyun içi Futbol Mücadelesi ve haritanın yeni Hava Hattı sayesinde hızlı bir kaçış yolu ile izlenebilen Rastgele Sandıklar gibi mini oyunlar ve öğelerde de yine güncellemeyle oyunculara sunuluyor.

Airdrop sandıkları maç başına belirli bir alanda gelirken, oyuncuların kaybettikleri takım arkadaşlarını canlandırmaları için Livik'in her yerine Çağrı Kuleleri yerleştirildi. Her şeyin altında, Livik'in her an patlayabilecek yanardağı bulunuyor. Oyuncular, patlamalardan kaçarak ve binalara sığınarak yanardağın gazabından saklanabiliyor.

Yeni sezon, yeni Royale Pass Ayı

Bunlara ek olarak 19 Mayıs'ta PUBG MOBILE'a yeni bir sezon da geliyor! Döngü 2 Sezon 6 için temalı Gözlükler, Paraşüt, Maske ve çok daha fazlasını içeren yeni bir Efsanevi ödül grubu ekleniyor. Altın, Bronz ve Gümüş katmanlarına daha fazla alt katman eklendiğinden, katman sistemi de yeniden ayarlandı.

Yeni Royale Pass Ay temaları ile (11. Ay için Gizli Avcılar) oyuncular iki ödül arasında seçim yapmak için 50. sıraya kadar yükselebilir. Ayrıca mini harita aracılığıyla maçlardaki geçiş görevlerinin ilerlemesini takip edebilir ve Favoriler Sandıkları ile geçmiş sezonlardan tercih ettikleri ödülleri seçebilirler. Gelecek ayki Royale Pass temalı Oyuncak Dünyası için ücretsiz bir Royale Pass Kuponu ve ayrıca sunucu genelindeki Golden Chicken etkinliğine ve bonus Royale Pass Point etkinliğine katılma şansı da sunulacak.

Diğer heyecan verici eklemeler

PUBG MOBILE, çok yakında sevilen anime serilerinden EVANGELION’a özel bir etkinlikle serinin korkunç meleklerinin PUBG MOBILE'ın ikonik haritalarına geleceği bir ortaklık da duyurdu.

PUBG MOBILE mağazasına yapılan diğer yeni eklemeler arasında Kristal Güç’ten Yıldız Gezgini Kimera Seti, Çiçek Perisi Seti, Kutsal Saygınlık Seti ve Ölüler Nehri Hükümdarı Seti gibi yeni Efsanevi kıyafetlerinin yanı sıra oyunculara yeni ekipman sağlayan, yepyeni bir karakter olan Emilia the Materials Scientist yer alıyor.

PUBG MOBILE'da ayrıca, 17-24 Mayıs tarihleri arasında Şanslı Çark aracılığıyla elde edilebilen Wingman Finish'leri de yer alacak. Wingmanler, oyunculara eşlik edebilir, maç sırasında Başlangıç Adası'nın etrafında, atlama aşamasında uçağın yanında uçabilir ve daha sonra oyuncuları lobiye geri davet etmek için orada olabilirler.

PUBG MOBILE güncellemesi ile görsel iyileştirmeler, kullanıcı arayüzü yükseltmeleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi başka iyileştirmeler de yapıldı. Ayrıca hilecilerle daha fazla mücadele etmek için dahil edilen sezgisel yeni Kartal Sistemi ve Hile Önleme Sistemi ile güvenlik düzeyi ikiye katlandı.