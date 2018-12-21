PUBG indirime girdi! İşte yeni PUBG fiyatı!

Oyuncuları sevindirecek bir gelişmeye imza atan yapımcı firma almış olduğu karar ile birlikte, oyunun Steam fiyatına yüzde 33‘lük bir indirim yaptığını Böylece güncellenen PUBG fiyatı 87 TL’den 58 TL‘ye indirildi. 3 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli olacak bu indirim ile birlikte yapımcılar oyunculara güzel bir fırsat sunmuş durumdalar.

Ayrıca söz konusu indirim ile birlikte Survivor Pass paketinde ise yüzde 26‘lık bir indirim mevcut. Yılbaşına özel indirim ile birlikte birçok oyuncu tarafından sevilerek oynanan oyunun bu paketi ise 116 TL‘den 86 TL seviyesine indirildiğini görmekteyiz.

Tüm bu gelişmelerin haricinde merakla beklenen kar haritası Vikendi sonunda PC oyuncularının huzuruna sunuldu. (Shiftdelete)