PUBG Global Championship 2021 Büyük Finalleri bugün başlıyor

PUBG Esports takımları geçtiğimiz ay boyunca Haftalık Finallerde yerlerini belirlemek için Haftalık Hayatta Kalma turnuvalarına katıldılar. Haftalık Finalleri kazanan takımlar, haftalık ödül havuzundan büyük bir pay aldılar ve PGC 2021 Büyük Finallerinde yer almayı garantilediler. Üç hafta süren Haftalık Finallerin sonunda, genel liderlik sıralamasında -henüz ana etkinlikte bir yer kazanmamış- en yüksek dokuz takım Büyük Finallere yükseldi. 16 Aralık Perşembe günü, kalan 20 takım turnuvanın Grand Survival kısmında son dört Büyük Final Noktası için mücadele etti.

PGC 2021 Büyük Finallerine katılmaya hak kazanan kadrolar aşağıdaki gibidir:

• Avrupa: Team Liquid, Virtus.pro, HEROIC, Natus Vincere ve ENCE

• Asya: Gen.G, GHIBLI Esports, NewHappy, Global Esports Xsset, Danawa e-sports, KAIXIN E-sports, Petrichor Road

• Amerika: KPI Gaming, Spacestation Gaming ve TSM

• Asya/Pasifik: Fury

PGC 2021'de mücadele eden 32 takımın tümü, etkinlik ödül havuzuna net satışların %30'unun eklendiği Pick'em Challenge'dan da faydalanacak.

Turnuva Özeti

Amerika kadrosu KPI Gaming, Haftalık Finallerinin açılışında en gözde takımdı. Hafta sonunun en yükseği olan 68 skoru garantilediler ve skor tablosunun zirvesine çıkarken 9. maçta önemli bir galibiyet aldılar. Avrupa kadrosu HEROIC'ten Pag3, haritadaki rakiplerini soğukkanlı bir şekilde ortadan kaldırdığı için en güçlü performansa sahip oyunculardan biri olarak öne çıktı ve Team Liquid'ten jeemzz, ağır baskıya karşı koyarken dört rakibini alt ettiği bir performans ile izleyenlere akılda kalıcı bir an yaşattı.

Etkinlikteki ikinci hafta sonu, zirveye tırmanan ve Büyük Finallere çıkmayı garantileyen Team Liquid önemli bir performans sergiledi. Hem Team Liquid hem de Asya merkezli GNL ESPORTS seviye noktalarında bitirdiler ve tie braker kuralı ikisini ayırmak için devreye girdi. Onları hafta sonunda 48 skor yapan Avrupa takımı Virtus.pro takip etti.

Asya takımı Gen.G ana etkinlikte kendilerine bir yer sunan 64 skor ve 119 puan ile Haftalık Finallerde 3 maç kazandı. Avrupa takımı Natus Vincere çok güzel iki galibiyet, 57 skor ve 88 puan ile ikinci sırayı aldı. NewHappy (Asya), Global Esports Xsset (Asya), Dignitas (Amerika) ve Heroic (Avrupa) ayrıca önemli zaferler kazandılar. Hafta sonunun öne çıkan anlarından biri ise Dignitas'ın Natus Vincere'yi rakiplerinin alan avantajına sahip olduğu bir 3v4 karşılaşmasında mağlup etmesiydi.

Büyük Finaller için son dört sıra, 16 Aralık Perşembe günü Grand Survival etabında Fury (Asya/Pasifik), TSM (Amerika), KAIXIN E-Sports (Asya) ve Petrichor Road (Asya) olarak belirlendi.