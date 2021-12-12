KRAFTON, Inc., The Game Awards 2021 sırasında popüler battle royale oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS için yeni bir dönemin başladığının sinyalini vererek; 12 Ocak 2022'den itibaren PC ve konsollarda "ücretsiz oynanabilir" (F2P) bir modele geçiş yapacağını açıkladı.

PUBG: BATTLEGROUNDS F2P olduğunda, oyuncuların çeşitli yeni ve özel oyun içi özelliklere erişimlerini sunan, isteğe bağlı bir premium hesap yükseltme seçeneği BATTLEGROUNDS Plus'ı tanıtacak. Tüm oyuncular, oyun özelliklerinin çoğuna erişim sunan Temel Hesap ile başlayacak olsa da, bir kez ödenen 12,99 USD ücret karşılığında BATTLEGROUNDS Plus'a yükseltebilirler ve aşağıdakilere erişebilirler:

• Bonus 1.300 G-COIN

• Survival Masters XP + %100 artış

• Kariyer - Madalya sekmesi

• Dereceli Mod

• Özel Eşleştirme özelliği

• Şapka, kamuflaj maskesi ve kamuflaj eldivenleri içeren Kaptan Kamuflaj seti dahil oyun içi öğeler

F2P'ye geçmeden önce PUBG: BATTLEGROUNDS satın alan ve oynayan oyuncular, PUBG - SPECIAL COMMEMORATIVE PACK denilen ve BATTLEGROUNDS Plus'a otomatik bir hesap yükseltmesi, Battle-Hardened kostüm görünümü seti, Shackle ve Shanks Legacy Tavası ve Battle Hardened Legacy isim plakası sunan bir paketi de alacaklar.

KRAFTON, Inc. CEO'su CH Kim, "PUBG: BATTLEGROUNDS, battle royale türüne öncülük ettiğinden ve dünya çapında etkili bir oyun IP'si olduğundan, F2P'ye geçiş yapmak ve oyuna yeni oyuncuları davet etmek için mükemmel bir zaman," dedi ve “Oyun, yaklaşık beş yıl önce Erken Erişim'e çıkardığımızdan bu yana ciddi ölçüde büyüdü ve oyun alanına en iyi değerlerden birini sunduğuna inanıyoruz. İster oyunun sekiz eşsiz haritası, ister sürekli güncellenen özellikler veya oyun içi partner aktivasyonları olsun F2P'ye geçiş, hem yeni hem de deneyimli oyuncuların seveceği içeriklerle PUBG IP'sinin kapsamını genişletme yolculuğumuzun bir sonraki adımıdır." diyerek sözlerini tamamladı.

Oyuncular önümüzdeki birkaç hafta boyunca PUBG: BATTLEGROUNDS'un F2P'ye geçişini kutlayacakları çeşitli etkinlikler için https://pre-reg.pubg.com adresini ziyaret edebilirler. Oyuncular, oyunun F2P sürümünü oynamak için ön kayıt yaptırabilecekler, oyun kişilik testi yapabilecekler ve belirli oyun içi öğeleri kazanmak için "Arkadaşını Davet Et" etkinliğine katılabilecekler.

PUBG: BATTLEGROUNDS, 2017 yılında Steam üzerinden Erken Erişim'e çıktığında, battle royale oyun türünü popüler hale getirdi ve bugüne kadar PC ve konsollarda 75 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri oldu. PUBG: BATTLEGROUNDS piyasaya sürülmesinden bu yana geçen yaklaşık beş yıl içinde, ilk başarısından itibaren büyümeye ve yeni haritalar, oyun modları ve oyun özellikleri dahil;düzenli oyun içi güncellemeleri ile gelişmeye devam etti. PUBG markası aynı zamanda bir multimedya franchise'ına dönüştü ve PUBG Esports gibi diğer girişimlere, PUBG Universe ile lore hikayesini genişletmesine ve yakın zamanda piyasaya sürülen mobil oyun PUBG: NEW STATE gibi oyunlara yöneldi.