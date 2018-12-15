Puan Durumu - Süper Lig güncel puan durumu ve fikstür (Süper Lig 16. hafta maç sonuçları)
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı tam gaz devam ediyor. Günün maçında Başakşehir ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı. İki takım arasındaki 8 puanlık fark değişmedi. Haftanın en önemli maçlarından birisinde yarın akşam Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. İşte Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 16. hafta puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki üst üste dördüncü, son sekizinci maçında ise yedinci puan kaybını yaşadı. Lider Medipol Başakşehir ise zirvedeki yerini korudu. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Sivasspor, çıkışını sürdürdü ve Ankaragücü'nü 4-0'la geçti. Sezonun iki flaş takımı Malatyaspor ile Antalyaspor, yarın 3 puan mücadelesi verecek. Haftanın en önemli maçlarından birisinde Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Süper Lig 4. hafta sonuçları
Göztepe 0 - 0 Bursaspor
Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 4 - 0 Ankaragücü
Konyaspor 3 - 2 Kasımpaşa
Başakşehir 1 - 1 Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
Kayserispor - Akhisarspor
Beşiktaş - Trabzonspor
Fenerbahçe - Erzurumspor
Süper Lig Puan durumu
Süper Lig'de 17. hafta programı
Ankaragücü - Göztepe
Alanyaspor - Başakşehir
Kasımpaşa - Beşiktaş
Erzurumspor - Kayserispor
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Yeni Malatyaspor
Galatasaray - Sivasspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
Akhisarspor - Konyaspor