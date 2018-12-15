Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki üst üste dördüncü, son sekizinci maçında ise yedinci puan kaybını yaşadı. Lider Medipol Başakşehir ise zirvedeki yerini korudu. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Sivasspor, çıkışını sürdürdü ve Ankaragücü'nü 4-0'la geçti. Sezonun iki flaş takımı Malatyaspor ile Antalyaspor, yarın 3 puan mücadelesi verecek. Haftanın en önemli maçlarından birisinde Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig 4. hafta sonuçları

Göztepe 0 - 0 Bursaspor

Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor

Sivasspor 4 - 0 Ankaragücü

Konyaspor 3 - 2 Kasımpaşa

Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

Kayserispor - Akhisarspor

Beşiktaş - Trabzonspor

Fenerbahçe - Erzurumspor

Süper Lig Puan durumu

Süper Lig'de 17. hafta programı

Ankaragücü - Göztepe

Alanyaspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Beşiktaş

Erzurumspor - Kayserispor

Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Yeni Malatyaspor

Galatasaray - Sivasspor

Antalyaspor - Fenerbahçe

Akhisarspor - Konyaspor