Puan durumu | Süper Lig 17. hafta puan durumu maç sonuçları ve fikstür - Galatasaray kaçıncı sırada?
Süper Lig'de ilk devre heyecanı sona ererken futbolseverler puan durumu merak ediliyor. Lider Başakşehir, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puanı Alanya'da bıraktı. Sezonun flaş takımı Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti ve 29 puana yükseldi. Galatasaray, Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek ilk yarıyı 29 puanla bitirdi. Ligde dört maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılılar, lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise Antalya deplasmanı ile ilk devreyi noktalayacak. İşte Spor Toto Süper Lig 17. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 17. hafta puan durumu...
Süper Lig'de ilk devre 17. hafta maçları ile son bulacak. Son hafta öncesi futbolseverler 'puan durumu' araştırması yapıyor. Lider Başakşehir, konuk olduğu Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda altın değerindeki 2 puanı deplasmanda bıraktı. Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek 5 maç aradan sonra galip geldi.
Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Sadiku, 45 ve 75'inci dakikalarda Diagne ve 83'üncü dakikada Pavelka kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaş'ın tek golü ise 52'nci dakikada Mustafa'dan geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 29'a yükseltirken, Beşiktaş 26 puanda kaldı. Süper Lig'de 2017-18 sezonunda 30 gol yiyen Beşiktaş, 2018-19 sezonunun ilk yarısında kalesinde 23 gol gördü. Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki en farklı yenilgisini aldı.
Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Galatasaray ise sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Galatasaray güzel oyununu gollerle süsledi ve son 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen DG Sivasspor'u 4-2 yendi. Sarı Kırmızılılar, 4 maç sonra galip gelirken; ilk yarıyı 29 puanla ve averajla 5. sırada tamamladı.
Ersun Yanallı Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
Süper Lig 17. hafta sonuçları
Ankaragücü 0 - 3 Göztepe
Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir
Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş
Erzurumspor 1 - 1 Kayserispor
Trabzonspor 4 - 1 Çaykur Rizespor
Bursaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 4 - 2 Sivasspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
Akhisarspor - Konyaspor
Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 35 puan
2- Trabzonspor - 29 puan
3- Yeni Malatyaspor - 29 puan
4- Kasımpaşa - 29 puan
5- Galatasaray - 29 puan
6- Beşiktaş - 26 puan
7- Antalyaspor - 26 puan (1 maçı eksik)
8- Konyaspor - 24 puan (1 maçı eksik)
9- Sivasspor - 24 puan
10- Göztepe - 24 puan
11- Bursaspor - 21 puan
12- Ankaragücü - 20 puan
13- Kayserispor - 19 puan
14- Alanyaspor - 18 puan
15- Erzurumspor - 16 puan
16- Akhisarspor - 16 puan (1 maçı eksik)
17- Fenerbahçe - 15 puan (1 maçı eksik)
18- Çaykur Rizespor - 12 puan
Süper Lig 18. hafta programı
Galatasaray - Ankaragücü
Trabzonspor - Başakşehir
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Alanyaspor - Sivasspor
Akhisarspor - Beşiktaş
Erzurumspor - Konyaspor
Antalyaspor - Kayserispor
Bursaspor - Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor - Göztepe