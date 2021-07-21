PSV GS TV8 canlı izle! TV8 şifresiz nasıl izlenir? TV8 Uydu frekans bilgileri nedir?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni başladı. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV'ye konuk oluyor. Uluslararası yayıncılık sözleşmeleri gereğince TV8 yayınlarında şifreye girebiliyor. Bu nedenle TV8 şifresiz nasıl izlenir? TV8 Uydu frekans bilgileri nedir? sorularının yanıtları da merak konusu. PSV GS maçı TV8 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'TV8 canlı izle, PSV Galatasaray maçı izle' araması yapıyor. Aynı zamanda TV8 Digiturk kaçıncı kanal? TV8 D-Smart kaçıncı kanal? sorularına da cevap aranıyor. PSV Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven’e konuk oluyor. Galatasaray, Hollanda’daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz’ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıktı. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği 90 dakika TV8'den ekranlara geliyor. Uluslararası yayıncılık sözleşmeleri gereğince TV8 yayınlarında şifreye girebiliyor.
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PSV - Galatasaray ilk 11'ler:
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi
Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Babel, Kerem Aktürkoğlu
TV8 şifresiz nasıl izlenir? TV8 Uydu frekans bilgileri nedir?
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
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Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
Kablo TV:
Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34
TV8 Digiturk kaçıncı kanal?
Kanal 28
TV8 D-Smart kaçıncı kanal?
Kanal 28
TV8 Teledünya: HD: 29.KANAL / SD: 907.KANAL