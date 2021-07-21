Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven’e konuk oluyor. Galatasaray, Hollanda’daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz’ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıktı. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği 90 dakika TV8'den ekranlara geliyor. Uluslararası yayıncılık sözleşmeleri gereğince TV8 yayınlarında şifreye girebiliyor.

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PSV - Galatasaray ilk 11'ler:

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Babel, Kerem Aktürkoğlu

TV8 şifresiz nasıl izlenir? TV8 Uydu frekans bilgileri nedir?

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

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Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

Kablo TV:

Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

TV8 Digiturk kaçıncı kanal?

Kanal 28

TV8 D-Smart kaçıncı kanal?

Kanal 28

TV8 Teledünya: HD: 29.KANAL / SD: 907.KANAL