Fransa Ligue 1'in 6. hafta mücadelesinde PSG, sahasında ağırladığı Lyon'u Mauro Icardi'nin 90+3. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. PSG'nin son dakikada gelen galibiyetinden öte teknik direktör Mauricio Pochettino'nun Lionel Messi'yi 76. dakikada oyundan alması ve Messi'nin çıkarken sergilediği memnuniyetsiz tavır gündem oldu.

Kenara geldiği anda Messi ile ne konuştukları merak edilen Mauricio Pochettino, karşılaşma sonrasında bu konuya değindi. Messi'ye durumunu sorduğunu belirten Pochettino, "Nasıl olduğunu sordum. Bana iyi olduğunu ve herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. O kenara geldiğinde yaptığımız konuşma buydu" ifadelerini kullandı.





Messi'yi oyundan alma nedenine ilişkin de açıklamalarda bulunan Arjantinli teknik adam, "İlerleyen dönemdeki olası bir sakatlığı önlemek adına Messi'yi çıkarma kararı aldık. İlerleyen süreçte çok önemli maçlarımız var ve onu biraz korumamız gerekiyor. Bu, takım için alınmış bir karardı. Herkes çok iyi oyunculara sahip olduğumuzun farkında. İnsanların hoşuna gitsin veya gitmesin bazen böyle kararlar vermeniz gerekiyor" dedi.



