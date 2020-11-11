Fransız devi PSG'nin sportif direktörü Leonardo'dan Thiago Silva ve Edinson Cavani konusunda bir itiraf geldi. Brezilyalı futbol adamı, sözleşmeleri biten Thiago Silva ve Edinson Cavani'nin yaz aylarında ücretsiz şekilde takımdan ayrılmalarına izin vermelerinin bir hata olabileceğini belirtti.

Thiago Silva ve Edinson Cavani, PSG'deki son yıllarına geldiklerinde Fransız ekibi tarafından onlara bir sözleşme teklifinde bulunulmadı. Thiago Silva, Chelsea ile sözleşme imzalarken Cavani de Manchester United'a transfer oldu.

Sezon başında savunma performansıyla öne çıkan Chelsea'de Thiago Silva, performansıyla en öne çıkan isimlerden biri olurken Cavani de Manchester United'ın Everton'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada İngiliz ekibinin formasıyla ilk golünü atmayı başarmıştı.