Paris Saint Germain'in deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında kendi evinde Manchester United'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin yankıları sürerken Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Ülkede yayın yapan RMC Sport'un edindiği bilgilere göre United'ın efsanevi golcüsü Eric Cantona ile Neymar'ın babası arasında maç sonrası büyük bir gerginlik yaşandı.

Haberde Cantona'nın United'ın zaferinden sonra Neymar'ın ailesinin bulunduğu locaya doğru eliyle sus işareti yaptığı ve bunun üzerine baba Neymar'ın da sinirlenerek Cantona'nın üzerine yürüdüğü ifade edildi.

Efsanevi ismin bir arkadaşını şiddetli bir şekilde ittiği belirtilen baba Neymar'ı güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ve böylece büyük bir skandalın önüne geçildiği öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler