PSG-Monaco maç sonucu: 2-0

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında lider PSG, Monaco ile kozlarını paylaştı. Paris devi, süperstarı Kylian Mbappe'nin attığı golllerle güldü. Mücadele hızlı başladı. 12. dakikada yıldız oyuncu sahneye çıktı ve Başkent ekibini 1-0 öne geçirdi. 45'te Mbappe bir kez daha fileleri sarstı ve PSG soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci devrede iki takımın da karşılıklı atakları olsa da sonuç çıkmadı. PSG 2-0 galibiyetle sahadan ayrılırken, puanını 45'e yükseltti. Monaco ise 26 puanda kaldı.

Öte yandan PSG'nin sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli süperstar Lionel Messi de 90 dakika sahada kaldı.



