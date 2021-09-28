Fransa Ligue 1'deki ilk 8 maçında fire vermeyen ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında, Belçika'da Club Brugge ile 1-1 berabere kalan PSG'de; Lionel Messi'den beklenen haber "olumlu" geldi. Arjantinli yıldız ilk 11'de olmasa da maç kadrosunda yer alacak kadar hazır durumda ve TD Mauricio Pochettino, "Messi tedavisine iyi cevap verdi..." diyerek soruları cevapladı. Fransız devinde Marco Verratti de Messi gibi maç kadrosunda yer alabilecek kadar iyileşmiş durumda. Sakatlığı süren Sergio Ramos ve cezalı Angel Di Maria dışında takımda eksik yok. Di Maria geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında, Manchester City karşısında gördüğü kırmızı kartın cezasını çekiyor... Messi'nin ilk 11 başlayacak kadar hazır olduğuna kanaat getirilmezse; Kylian Mbappe ve Neymar'ı hücumda tamamlayacak üçüncü parçanın Julian Draxler olması bekleniyor.

PSG - MANCHESTER CITY MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Geçen sezon Premier Lig'de açık ara şampiyon olan Manchester City, yeni sezona bir kez daha "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu" parolasıyla başladı. Geçen yıl Chelsea bu hayallerine engel olmuştu, yeni sezonun açılışını 6-3'lük RB Leipzig galibiyetiyle yaptılar. Bonservisine 100 milyon sterlin ödenen Jack Grealish de 1 gol 1 asistle sükseli galibiyette pay sahibi olan isimlerden biriydi. Benjamin Mendy kadro dışı, İlkay Gündoğan ve Oleksandr Zinchenko sakat. TD Pep Guardiola'nın savunma dörtlüsünü "Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte & Joao Cancelo" olarak oluşturması bekleniyor. Bu dörtlünün önünde de Fernandinho ve Rodri görev yapacak. Hücumda alternatif bol... Grealish'i sol tarafta, Riyad Mahrez'i sağ tarafta izleriz. Merkezde büyük ihtimalle Kevin De Bruyne olur, hücumun en ilerisinde ise Ferran Torres ya da Phil Foden forma giyer.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG'nin son 4 resmi maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Manchester City son 7 resmi maçının 5'inde kalesinde gol görmedi!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu! %26'lık kesim Messi'nin forma giyeceğinin belli olmasından sonra rotasını PSG'ye çevirmiş durumda... %20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.